Артем Довбик забив переможний гол у ворота збірної Швеції

Гол Артема Довбика у ворота збірної Швеції, забитий на 121-й хвилині (120: 37), став найпізнішим забитим переможним м'ячем в історії чемпіонатів Європи. Про це пище Goal.com.

У другому екстратаймі Артем Довбик замінив Андрія Ярмоленка, який отримав травму. Саме Довбик на 120:37 хвилині матчу ударом головою в падінні забив другий гол збірної України, який став рекордним.

Раніше рекорд належав легендарному французу Мішелю Платіні в рамках Євро-1984 у ворота Португалії (118: 53). Також гол Довбика став другим найпізнішим забитим голом на чемпіонатах Європи взагалі.

Першість продовжує тримати турок Семіх Сентюрк, який забив на 122-й хвилині у чвертьфіналі Євро-2008 у ворота Хорватії (121: 01).

Крім того, нападник Довбик став наймолодшим автором забитого голу в історії збірної України на чемпіонатах Європи. Форвард «Дніпра-1» відзначився в 24 роки і 9 днів, обійшовши Олександра Зінченка, який пробув наймолодшим голеодором менше двох годин.

Хто такий Артем Довбик

24-річний Артем Довбик виступає за «Дніпро-1». Раніше грав у «Дніпрі», данських «Мідтьюланні» та «Сьоннерйюск». Пропустив майже весь сезон 2018/19 через травму хрестоподібної зв'язки. Перед початком сезону 2020/21 повернувся до України, де грає за «Дніпро-1».

Загалом на клубному рівні в кар'єрі провів 114 матчів, в яких забив 34 голи.

До національної збірної України футболіст вперше отримав запрошення для контрольного матчу проти Мальти й відбору на чемпіонат світу 2018 року проти Фінляндії. Але в обох матчах він на поле не вийшов.

Пізніше його викликали до збірної на інший матч відбору на чемпіонат світу 2018 проти Ісландії, але і цього разу не дебютував. Вперше він вийшов на поле за збірну на останні 9 хвилин гри проти Казахстану на кваліфікаційному раунді у 2021 році.

У 2020 році Довбик одружився у Черкасах на Юлії Черненко

За даними transfermarkt, станом на травень 2021 року вартість конракту Артема Довбика сягала 1 млн євро. Причому ще рік сума була втричі меншою.