Шатл-баси курсуватимуть зі стадіону «Україна», де розміщена фан-зона, за трьома напрямками

У суботу, 3 липня, збірна України з футболу зіграє зі збірною Англії в 1/4 Євро-2020. Через це продовжать роботу трамвайних маршрутів №3, 8 та 9. Окрім того, курсуватимуть шатл-баси.

«У зв'язку з проведенням футбольного матчу «Україна – Англія», у суботу, 3 липня, до 01:00 буде продовжено курсування трамвайних маршрутів №3, 8 та 9. Працюватиме по 4 одиниці на кожному маршруті», – повідомили у прес-службі ЛМР.

Також буде організовано роботу шатл-басів зі стадіону «Україна», де розміщена фан-зона, за трьома напрямками:

просп. Червоної Калини – вул. Наукова – ринок «Південний»;

вул. Стуса – вул. Вітовського – вул. Горбачевського – Привокзальний ринок;

вул. Зелена – вул. Личаківська – просп. Свободи – просп. Чорновола – ТРЦ «Спартак».

Шатл-баси відправлятимуться від стадіону після закінчення матчу о 00:00.

Зазначимо, що подивитись матч можна також у фан-зоні Lviv Fan Festival. Критий павільйон Ennio Event Square на вул. Джерельній, 22 розрахований на 1,5 тис. відвідувачів. Ще одна фан-зона діє біля парку ім. Івана Франка.

Окрім того, ZAXID.NET вестиме текстову онлайн-трансляцію матчу «Україна – Англія».

Нагадаємо, що 29 червня збірна України з футболу обіграла збірну Швеції в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 з рахунком 2:1. Також у чвертьфіналі грають: Швейцарія – Іспанія, Бельгія – Італія, Чехія – Данія.