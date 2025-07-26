Росіяни вдарили ракетами по «Епіцентру» на Дніпропетровщині

Вночі внаслідок російської атаки у місті Кам’янське на Дніпропетровщині повністю згорів торговий центр «Епіцентр». Про це у суботу, 26 липня, повідомили у компанії «Епіцентр».

«Сьогодні вночі російськими ракетами зруйновано ще один торгівельний центр “Епіцентр” – у місті Кам’янському на Дніпропетровщині. ТЦ площею понад 11 000 м² було повністю знищено. Це чергова жахлива втрата для нашої компанії та ще один удар по цивільній інфраструктурі України», – йдеться у повідомленні компанії.

У компанії повідомили, що внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав, однак там наголосили, що через російський обстріл люди втратили робочі місця.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росія повністю знищела сім торгових центрів компанії: у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні загальною площею понад 125 600 м². Ще два торгових центри, які розташовані біля зони бойових дій, вимушені були припинити роботу через пошкодження, а «Епіцентр» у Мелітополі Запорізької області наразі перебуває під окупацією.

«Це не просто руїни будівель – це зруйнований спокій, знищене мирне життя. Але разом з нашою великою командою ми продовжимо розвиватися та залишатися символом незламності українців», – наголосили в компанії.

Компанія «Епіцентр» заявила, що обов’язково відновить ТЦ на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 26 липня, росіяни здійснили масовану комбіновану атаку на Дніпро та область. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще шестеро – отримали травми.