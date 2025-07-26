Пожежа через російський обстріл Дніпропетровщини 26 липня

У ніч суботи, 26 липня, російська армія здійснила масовану комбіновану атаку на Дніпро та область. Унаслідок атаки загинули двоє людей, п’ятеро постраждали. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За попередніми даними, Сили протиповітряної оборони збили сім ракет та 26 БпЛА над Дніпропетровщиною. Попри це, у регіоні сталися влучання.

Унаслідок атаки у Дніпрі загинув чоловік та постраждала жінка.

«Понівечена багатоповерхівка. Пошкоджені промислові підприємства. Виникли пожежі. Зокрема, й на стоянці – зайнялися авто», – ідеться в повідомленні.

Наслідки російської атаки на Дніпро та область, 26 липня 2025 рік (Фото телеграм-каналу Сергія Лисака)

Окрім цього, кілька загорянь зафіксували у Дніпровському районі. Вогонь охопив торгівельний центр. Пожежі виникли на підприємстві, на різних локаціях горіла суха трава.

Лисак зазначив, що в Дніпровському районі загинула одна людина, ще четверо – зазнали поранень.

Керівник ОВА додав, що по Покровській громаді Синельниківського району росіяни вдарили керованими авіабомбами. Там виникла пожежа.

По Покровській громаді Нікопольського району влучив FPV-дрон. Атакував противник і Марганецьку громаду.

Оновлено о 10:25. Сергій Лисак повідомив, що у лікарні Дніпра померла 21-річна постраждала через нічну масовану атаку.



«За уточненими даними, в обласному центрі постраждали двоє людей. У лікарні перебувають чоловіки 46 та 33 років. Їхній стан медики оцінюють як середній. Загалом у Дніпрі та районі загинули три людини та шестеро постраждали», – ідеться в повідомленні.



Лисак додав, що є пошкодження у Камʼянському. Там понівечені багатоповерхівки та навчальний заклад. Загалом вибиті щонайменше 200 вікон.

Як писав ZAXID.NET, 25 липня в лікарні померла 44-річна ветеранка Ілона Капельницька, яка постраждала від ракетного удару по Чернівцях 12 липня.