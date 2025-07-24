Російська авіація завдала удару по Шевченківському району Харкова

У четвер, 24 липня, російські окупанти завдали ударів керованими авіаційними бомбами по центральній частині Харкова. Внаслідок атаки постраждала багатоповерхівка та підприємство, щонайменше 22 людини постраждали, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За попередніми даними, росіяни завдали по місту ударів двома КАБами. Удар припав на центральну частину Харкова – Шевченківський район.

«Влучання КАБу по багатоповерхівці. Є інформація про те, що під завалами заблоковані люди. Друге потрапляння по цивільному підприємству. Пожежа», – повідомив Терехов.

Пізніше посадовець уточнив, що КАБ влучив поруч із багатоповерхівкою. На місці влучання горять 15 автомобілів.

Згодом мер міста повідомив, що внаслідок атаки на центр Харкова постраждали щонайменше 22 людини. За даними президента України Володимира Зеленського, серед постраждалих є діти.

Доповнено 13:10. Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Харків зросла до 33 людей.

«На цей час 33 постраждалих, серед них –10-річна дівчинка, 17-річні хлопець і дівчина, та немовля — дівчинка віком 28 днів зазнала гострої реакції на стрес», – додав голова ОВА Олег Синєгубов.

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