Авіабомби впали на будинок, де перебувала сім'я з трьох людей

У ніч на 24 липня росіяни завдали ударів авіабомбами по Харківщині. Внаслідок ворожої атаки зруйнований будинок, в якому загинула ціла родина, повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, росіяни завдали удар близько 23:30 23 липня по селу Підлиман Ізюмського району Харківщини. За попередньою інформацією, для атаки окупанти застосували авіабомби ФАБ-250 з УМПК.

«Пошкоджено домоволодіння, на їхній території спалахнули пожежі. Під завалами будинку виявлено тіла трьох людей. Загинула родина: 57-річна жінка, її 58-річний чоловік та їхній 36-річний син», – повідомили у пресслужбі прокуратури.

Зазначається, що загиблі були переселенцями з села Богуславка, розташованого в Ізюмському районі Харківщини.

За фактом удару правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 ККУ (вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей).

Нагадаємо, вночі росіяни також завдали ударів по Черкасах – там постраждали понад 15 житлових багатоповерхівок, семеро людей зазнали поранень. Серед постраждалих – 9-річна дитина.

Крім того, окупанти атакували історичний центр Одеси. Внаслідок обстрілу в місті постраждали чотири людини, є руйнування історичних будівель.