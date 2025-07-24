У місті зайнялися пожежі, постраждали житлові будинки, гаражі та авто

У ніч на четвер, 24 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по Черкасах. Внаслідок атаки постраждали семеро людей, серед яких – дитина, повідомив міський голова Анатолій Бондаренко.

За даними пресслужби Офісу генспрокурора, росіяни завдали удару по Черкасах ракетами. Тип озброєння, яке застосували проти міста, наразі невідомий.

Внаслідок атаки постраждали семеро людей. Серед постраждалих – 9-річна дитина.

«Пошкоджена житлова інфраструктура. За попередніми даними, 15 приватних та багатоповерхових будинків, гаражні приміщення та 13 автомобілів», – повідомили у пресслужбі ОГП.

За фактом атаки прокуратура розпочала досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 ККУ (своєння воєнного злочину).

Зазначимо, у ніч на 24 липня росіяни також завдали ударів по історичному центру Одеси. Внаслідок обстрілу в місті постраждали чотири людини, є руйнування історичних будівель.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на удари по містах, повідомив, що росіяни випустили по Україні 103 ударних дрони, більшість з яких – безпілотники типу Shahed. Також росіяни випустили чотири ракети.