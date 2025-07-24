Росіяни завдали удару по ринку Привоз в Одесі

У ніч на 24 липня росіяни масовано атакували Одесу ударними БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру та пам'ятки архітектури. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер та Державна служба з надзвичайних ситуацій Одещини.

В ніч на 24 липня в Одесі пролунали вибухи на тлі атаки російських безпілотників. За словами голови ОВА, попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, у місті спалахнули пожежі. Зокрема, постраждав двоповерховий житловий будинок, торгівельні павільйони та АЗС. Також через атаку зафіксували пошкодження пам’яток архітектури в історичному центрі Одеси, серед яких відомий у всьому світі Приморський бульвар та ринок «Привоз», котрий є місцевою пам'яткою.

У ДСНС зазначають, що найбільше під час атаки постраждав дев’ятиповерховий будинок – там зруйновані квартири з пʼятого по восьмий поверх, на п’ятому та шостому виникли пожежі. Із заблокованих квартир врятували пʼятьох людей, ще 33 мешканців евакуювали. Наразі відомо про трьох постраждалих.

«Розбір завалів ускладнює загроза обвалу конструкцій – рух елементів контролює спеціальний сейсмографічний прилад. Біля будівлі рятувальники розгорнули Пункт незламності. Роботи з ліквідації тривають», – йдеться у повідомленні.

Доповнено о 12:24. Офіс генерального прокурора повідомив, що в ніч на 24 липня російські військові застосували проти Одеси більше як 30 БпЛА. Четверо людей отримали поранення.

«Наразі триває огляд місць подій, встановлюється повний обсяг пошкоджень та масштаби руйнувань. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки ворожої атаки», – додали у дописі.

Нагадаємо, російські військові у понеділок, 14 липня, атакували правий берег Херсона, внаслідок чого було знищено Будинок культури суднобудівників, одну з найвідоміших історичних споруд міста.