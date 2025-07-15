14 липня внаслідок влучань боєприпасів було знищено Будинок культури суднобудівників

Російські військові у понеділок, 14 липня, атакували правий берег Херсона, внаслідок чого було знищено Будинок культури суднобудівників, одну з найвідоміших історичних споруд міста. Про це повідомили працівники Херсонського обласного краєзнавчого музею та Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники повідомили, що 14 липня внаслідок влучань боєприпасів по одному з районів міста, зазнала руйнувань та загорілася нежитлова двоповерхова будівля.

Фото ДСНС Херсонщини

«Вогнеборці прибули за викликом і розпочали роботи з ліквідації наслідків атаки. Під час проведення робіт з пожежогасіння ворог завдав повторного удару. Рятувальники вчасно відійшли в укриття, завдяки чому ніхто з них не постраждав», – йдеться у дописі.

Стало відомо, що росіяни атакували Будинок культури суднобудівників. Будівлю побудували у 1860-х роках біля Павлівського парку за ініціативою губернатора Пермської, Волинської, Вітебської та Херсонської губерній Павла Клушина.

«Раніше на цьому місці був їстівний ряд і пожежна частина. А вже з кінця ХІХ століття тут вирувало культурне життя: проводили бали, збиралися на вечори, грали в більярд, читали газети, знайомилися. У 1903-1906 роках відбулася перебудова – прикрасили фасад, добудували купол, розширили сад, зʼявився навіть кегельбан і власна електростанція», – розповіли працівники Херсонського обласного краєзнавчого музею.

Фото з фондів музею, будівля Міського зібрання на початку ХХ століття

Музейники зазначили, що вже у радянські часи архітектуру будівлі почали спрощувати, зокрема, прибрали купол та декоративні елементи, стилізували вигляд до типових споруд того часу.

«Дух місця ще тримався – тут працювали творчі колективи, театр, ансамблі. Але від первісної краси залишилося небагато. Сьогодні ця історична споруда знищена російськими обстрілами. Ворог не бачить цінності в історичних пам’ятках. Та ми бачимо, бо берегти памʼять – це частина нашого спротиву», – додали у дописі.

Нагадаємо, у ніч на 12 липня Росія здійснила масовану атаку на Львів. Згодом стало відомо, що зруйнований у ту ніч будинок на вул. Олени Степанівни не підлягає відновленню.