Росіяни застосували ударні дрони для атаки на Одесу

Вранці п’ятниці, 11 липня, російські окупанти атакували ударними безпілотниками Одесу. Внаслідок ударів є руйнування цивільної інфраструктури, постраждали люди та тварини, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Про загрозу застосування безпілотників над Одесою повідомили у Повітряних силах близько 09:50. Приблизно о 10:00 місцеві канали повідомили про вибухи в місті.

За інформацією міської ради Одеси, внаслідок російської атаки у місті пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові та адміністративні будівлі, а також автомобілі. Крім того, у міськраді повідомили про руйнування місцевої стайні – «Суспільне Одеса» повідомило, що деякі коні отримали поранення від падіння уламків, а поні перебувають у стресовому стані. Для того, щоб вивести тварин з пошкодженої стайні, місцевим мешканцям довелося зламати частину огорожі.

«Наразі відомо про вісьмох постраждалих, надається необхідна медична допомога», – повідомили у пресслужбі Одеської міськох ради.

На атаку по Одещині відреагував Володимир Зеленський. Він наголосив, що Україні потрібен протиповітряний захист, зокрема ППО та дрони-перехоплювачі. Крім того, він закликав союзників посилити санкції проти Росії, додавши, що Україна очікує схвалення нового великого санкційного пакета.