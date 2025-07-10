Внаслідок падіння уламків пошкоджені кілька житлових будинків

У ніч на четвер, 10 липня, російські окупанти завдали чергового удару по Києву, застосувавши ракети та дрони. Внаслідок нічної атаки є руйнування у кількох районах міста, є загиблі та поранені, повідомили мер Києва Віталій Кличко та голова КМВА Тимур Ткаченко.

Близько 01:50 10 липня у Києві пролунали вибухи. Згодом Кличко повідомив про падіння уламків на житловий будинок у Шевченківському районі – за даними міського голови, там виникла пожежа на верхньому поверсі житлового будинку.

Ще за кількома адресами у Шевченківському районі, а також в низці інших зафіксували падіння уламків. За попередніми даними, через російський обстріл:

сталася пожежа в гаражах та на заправці в Дарницькому районі; уламки впали також на подвір’я житлового будинку;

загорівся дах нежитлової будівлі у Солом’янському районі та зафіксовані падіння уламків на ще за однією адресою;

уламки БпЛА спричинили загоряння вантажівки у Голосіївському районі;

у Подільському районі уламки дронів впали на території нежитлової забудови.

Спершу Кличко повідомив про 12 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ. Втім, згодом кількість поранених внаслідок нічного обстрілу зросла до 14 людей.

Пізніше голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок атаки загинули двоє людей.

«Після повернення додому з укриттів зачиняйте вікна. Дуже багато диму», – повідомив він.

Доповнено 08:35. Голова МВС Ігор Клименко уточнив, що внаслідок російської атаки в Києві загинула 68-річна мешканка, а також 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.

Доповнено 08:38. За даними Віталія Кличка, у Подільському районі російський удар майже повністю знищив амбулаторію Центру первинної медико-санітарної допомоги №1. Станом на 07:50 кількість постраждалих зросла до 16 людей.

До розбору завалів залучили близько 400 рятувальників, а також 90 одиниць техніки ДСНС.

Також від російської атаки постраждала Київська область. Руйнування зафіксували у чотирьох районах.

Зокрема, в Обухівському районі через падіння уламків пошкоджені приватні будинки, постраждав 51-річний чоловік, його госпіталізували. У Броварському районі також є ушкодження приватних будинків, внаслідок атаки зайнялася пожежа, пошкоджені два авто.

У Вишгородському районі зайнялася пожежа у гаражному приміщенні, її ліквідували. У Бориспільському районі пошкоджені приватні будинки.

Нагадаємо, напередодні росіяни масовано атакували Луцьк. За словами місцевої влади, атака стала наймасованішою з початку повномасштабного вторгнення – по місту випустили понад 50 БпЛА та п’ять ракет. Також вчора росіяни випустили найбільшу кількість повітряних цілей по Україні – окупанти застосували 728 безпілотників типу Shahed та дронів-імітаторів, а також 11 крилатих та аеробалістичних ракет.