Росіяни пошкодили залізничну інфраструктуру в межах Києва

Росіяни в ніч на п’ятницю, 4 липня, атакували Київ безпілотниками та ракетами, внаслідок чого зафіксували пошкодження у низці районів, є постраждалі. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Російські військові масовано атакувала Київ безпілотниками та ракетами. У Дніпровському районі столиці уламки БпЛА впали у дворі житлових будинків і на території навчального закладу. У Солом'янському районі уламки збитих цілей впали на нежитлову забудову та на території гаражного кооперативу, де здійнялася пожежа. Також у цьому районі спалахнули складські приміщення та адміністративна будівля.

Тоді як у Святошинському районі спалахнули пожежі на території складських приміщень, приватному секторі, загорілися автомобілі у дворі 16-поверхового житлового будинку. Крім цього, внаслідок падіння уламків у Шевченківському районі зафіксували пошкодження 8-поверхового житлового будинку, його ввели в експлуатацію, проте там ще не живуть люди.

Також росіяни пошкодили залізничну інфраструктуру в межах Києва.

«Пасажирські поїзди західного напрямку прямують відхиленим маршрутом через Вишневе та Дарницю, що спричиняє затримки до 2 годин. Kyiv City Express наразі виконує маршрути тільки північним напівкільцем Святошин-Почайна-Дарниця (в обидвох напрямках). Через суміщення з пасажирськими поїздами можливі відхилення від графіка руху», – повідомили в «Укрзалізниці».

Загалом 19 мешканців Києва постраждали внаслідок нічної атаки, з них 5 отримують допомогу амбулаторно, ще 14 – госпіталізували.

Оновлено о 08:10. Кількість постраждалих зросла до 23 мешканців. За словами Кличка, 14 із них госпіталізували, іншим надали допомогу амбулаторно або на місці.

Нагадаємо, вдень у четвер, 3 липня, російські війська атакували припортову інфраструктуру Одеси балістичною ракетою. «Іскандер» влучив в район одного з причалів Одеського морського порту. В момент удару на причалі працювали люди, адже у той час відбувалося вивантаження металу з іноземного судна під прапором Сан-Томе і Принсіпі.