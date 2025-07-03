Ймовірний момент удару по ТЦК у Полтаві

Уранці четверга, 3 липня, російські окупанти атакували Полтаву ударними дронами. Удар припав на будівлю Полтавського ТЦК та СП, там є загиблі та поранені, повідомили у пресслужбі Сухопутних військ ЗСУ.

За даними Сухопутних військ, росіяни атакували Полтаву близько 09:00. Згодом у мережі з’явилося відео начебто з моментом атаки – на ньому видно, як два дрони, сході на Shahed, падають на забудову та вибухають.

«Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП. Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних», – повідомили у пресслужбі Сухопутних військ.

Наслідки атаки уточнюються. На місці події працюють екстрені служби.

Доповнено 10:37. Голова Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що, за попередніми даними, внаслідок атаки на Полтаву загинули двоє людей. Ще щонайменше 11 людей постраждали.

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