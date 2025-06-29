Пошкодження полтавського вокзалу внаслідок нічної атаки росіян

У ніч на неділю, 29 червня, росіяни під час масованої атаки на Україну атакували Полтавщину. Внаслідок нічного обстрілу у Полтаві пошкоджений вокзал, а на Полтавщині уражене одне з місцевих підприємств, повідомили у пресслужбі Полтавської ОВА та «Укрзалізниці».

За даними голови ОВА Володимира Когута, у Кременчуцькому районі росіяни атакували одне з місцевих підприємств. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків. На опублікованих ДСНС світлинах видно загоряння та задимлення внаслідок російського удару.

Крім того, окупанти атакували Полтавський район – там постраждала будівля одного з підприємств та прибудова житлового будинку. Обстріли також пошкодили лінії електропостачання, залишивши без світла понад 1600 побутових та майже 60 юридичних споживачів у 18 населених пунктах Полтавщини.

У пресслужбі «Укрзалізниці» повідомили, що російські окупанти завдали ударів по залізничній інфраструктурі в Полтаві. Внаслідок атаки постраждали два вокзали в місті.

«У Полтаві ушкоджено вокзал “Полтава-Південна”: вибито вікна, двері, частково зруйновано стелі. Також внаслідок ударної хвилі постраждали приміський вокзал, вагони та адміністративні будівлі», – повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Під час масованої атаки працівники та пасажири перебували в укриттях. Усі потяги продовжують рухатися за графіком.

Станом на 10:00 в області немає інформації про постраждалих.

Зазначимо, Полтавщина стала однією з низки областей України, які постраждали внаслідок масованого комбінованого удару росіян. Внаслідок обстрілів постраждали також:

Загалом росіяни випустили по Україні понад 530 засобів повітряного ураження, більшість з яких вдалося знешкодити. До відбиття залучали мобільні групи та авіацію, зокрема, винищувачі F-16.

Під час відбиття ворожої атаки в ніч на 29 червня загинув пілот F-16 Максим Устименко. Він зміг знищити сім повітряних цілей та відвести пошкоджений літак від населеного пункту, поблизу якого він перебував, проте не встиг катапультуватися. Читайте, що відомо про Максима Устименка тут.