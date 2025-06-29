Українським військовим вдалося знешкодити 475 цілей

У ніч на 29 червня російські окупанти атакували Україну 537 дронами та ракетами різних типів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Так, з 19:00 28 червня росіяни випустили по Україні 537 засобів повітряного нападу. Зокрема, окупанти застосували:

477 дронів типу Shahed та БпЛА-імітатори різних типів за території російських Курська, Шаталова, Орла, Брянська та Міллєрова, а також з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму; із них – понад 250 дронів Shahed;

41 крилату ракету Х-101/«Іскандер-К» із Саратовської, Курської та Брянської області Росії;

сім балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області Росії та Криму;

п’ять крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря;

чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із Тамбовської області Росії;

три зенітні керовані ракети С-300 із Курської області Росії.

Станом на 08:30 Повітряним силам вдалося знешкодити 475 засобів повітряного нападу росіян. Зокрема, 249 цілей знищили вогневими засобами, а ще 226 – локаційно втрачені.

Так, українська ППО знищила:

балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;

чотири крилаті ракети «Калібр»;

33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К (ще одну локаційно втратили);

211 БпЛА типу Shahed.

Ще 225 безпілотників локаційно втрачені чи подавлені РЕБ.

Попри ефективну роботу ППО, у низці регіонів є руйнування та поранені. Зокрема, росіяни намагалися атакувати критичну інфраструктуру Львова та завдали ударів по енергетиці на Львівщині. На Івано-Франківщині внаслідок атаки росіян постраждала жінка, пошкоджена церква та приватні будинки. На Черкащині дрони серйозно пошкодили житлову інфраструктуру, шестеро людей зазнали поранень.

Крім того, під удар потрапили Хмельниччина, Сумщина, Полтавщина, Харківщина та Миколаїв.

За даними Повітряних сил, до збиття залучалися зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи та авіація. Зокрема, для знищення ворожих цілей у небо підіймали американські винищувачі F-16.

Під час виконання завдання зі збиття російських цілей 29 червня загинув пілот F-16 Максим Устименко. Він встиг знищити сім повітряних цілей та відвести пошкоджений літак від населеного пункту, поблизу якого він перебував. 32-річний полковник не встиг катапультуватися та загинув.