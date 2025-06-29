У ніч на 29 червня Росія здійснила комбіновану атаку на Львівщину з використанням бойових безпілотників та крилатих ракет. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Повітряну тривогу у Львові оголосили о 1:16 через загрозу «шахедів». У Львові та в Дрогобичі було чути вибухи, працювала протиповітряна оборона. Пізніше стало відомо про те, що в повітря піднявся російський МіГ, що є носієм крилатих ракет. О 4:16 Максим Козицький повідомив, що ракети летять в напрямку на Львів, Миколаїв, Золочів.

Відбій повітряної тривоги на Львівщині оголосили о 5:05.

За попередньою інформацією, на Львівщині обійшлося без жертв і постраждалих, повідомив Максим Козицький.

«Окупанти били по критичній інфраструктурі нашої області. На місці працюють всі профільні служби. Деталі згодом», – написав він у своєму телеграмі.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що о 6 годині у Львові завершили перевірку після нічних вибухів.

«Ворог пробував бити по критичній інфраструктурі. Попри складність цієї нічної комбінованої атаки, у Львові не постраждала жодна людина й жодна цивільна будівля», – повідомив він у телеграмі.

Загалом вночі Росія запустила по Україні близько 450 «шахедів», а також крилаті, гіперзвукові та балістичні ракети.