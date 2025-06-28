Наслідки атаки на Брянщину 28 червня

У суботу, 28 червня, українські захисники атакували склад боєприпасів у Брянській області Росії. Успішне ураження підтвердили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, атака відбулася за участі підрозділів ГУР у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. В результаті успішної роботи українській військові завдали ураження по складах боєприпасів.

«Зокрема, уражено склади 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення (колишній 120 арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ), що у Брянській області РФ. Підтверджено ураження цілі та пожежу на території об’єкта», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Наслідки української атаки уточнюються.

На світлині, оприлюдненій Генеральним штабом, видно великий стовп диму, який здіймається від обєктів, оточених лісом. Раніше місцеві російські ЗМІ повідомляли про атаку на склади на Брянщині.

Нагадаємо, 28 червня також лунали вибухи в Криму – там дрони українських розвідників завдали ударів по військовому аеродрому «Кіровське». Внаслідок атаки були знищені три гелікоптери та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».