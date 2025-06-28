Серед знищеної російської техніки – гелікоптер Мі-26

У ніч на неділю, 28 червня, СБУ провела успішну спецоперацію в тимчасово окупованому Криму, атакувавши військовий аеродром росіян. В результаті атаки українських спецслужбовців по аеродрому знищені три гелікоптери та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», повідомили у пресслужбі СБУ.

Безпілотники СБУ атакували військовий аеродром «Кіровське», розташований у східній частині тимчасово окупованого росіянами Криму. Зокрема, дрони завдали ударів по місцях дислокації російської авіації, засобів ППО та складах боєприпасів. Крім того, БпЛА СБУ атакували російські розвідувальні та ударні дрони.

«Наявні дані свідчать про знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу “Панцир-С1”. Протягом ночі на ворожому аеродромі відбувалась вторинна детонація», – повідомили у пресслужбі СБУ,

До того місцеві телеграм-канали повідомляли про вибухи в районі Кіровського. На оприлюднених відео видно загоряння у кількох місцях та чутно вторинну детонацію.

Зазначимо, приблизна вартість ЗГРК «Панцир-С1» – від 13 до 14,5 млн доларів. Вартість гелікоптера Мі-28 – близько 16 млн доларів, Мі-8 – від 10 до 15 млн доларів, Мі-26 – до 25 млн доларів.

Нагадаємо, 27 червня СБУ повідомила про знищення та пошкодження російських винищувачів Су-34 на аеродромі у Волгоградській області Росії. За попередньою інформацією, чотири одиниці авіатехніки уразили українські дрони – два з них знищені, ще два зазнали пошкоджень.