Росія використовує винищувачі-бомбардувальники Су-34 для атак по Україні

У ніч на 27 червня українські безпілотники атакували військовий аеродром «Мариновка» у Волгоградській області РФ. У результаті спецоперації було уражено та знищено російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Про це в п’ятницю, 27 червня, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Дронові удари по російському аеродромі завдали підрозділи Сил спеціальних операцій, Служби безпеки та інших частин Сил оборони.

«За попередньою інформацією, уражено чотири одиниці авіаційної техніки ворога, а саме літаки Су-34, та технічно-експлуатаційну частину – місце, де проходить обслуговування та ремонт різних бойових літаків», – кажуть у відомстві.

У Службі безпеки України повідомили, що на аеродромі «Мариновка» було знищено два російські винищувачі-бомбардувальники СУ-34, ще два – зазнали пошкоджень. Водночас у Силах спеціальних операцій відзвітували про чотири знищених Су-34.

Зазначається, що російські Су-34 є основними літаками тактичної авіації, які завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях українських захисників та населених пунктах. У Повітряно-космічних силах РФ їх класифікують як фронтові винищувачі-бомбардувальники. Вони використовуються, зокрема, для скидання керованих авіабомб, в тому числі з МПК.

Нагадаємо, 1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію «Павутина» зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в російському тилу за допомогою FPV-дронів. Відомо про ураження 41 стратегічного бомбардувальника армії РФ на чотирьох аеродромах ВПС Росії: «Дягілєво» (Рязанська область), «Оленья» (Мурманська область), «Біла» (Іркутська область) та «Іваново» (Іванівська область).