Уражено більше як 40 літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3

У неділю, 1 червня, Служба безпеки України проводить унікальну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в російському тилу. Про це повідомило джерело українським ЗМІ, зокрема, «Бабелю».

«Прямо зараз Служба безпеки України проводить масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу Росії», – розповіло джерело.

Дрони СБУ відпрацьовують по літаках, які щоночі бомблять українські міста. Відомо про ураження понад 40 літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

«Так, на одному відео видно як палає аеродром «Белая» і чути голос голови СБУ генерал-лейтенанта Василя Малюка, який коментує «бавовну», – додають у дописі.

Унікальна спецоперація отримала назву «Павутина», наразі російській авіації завдано збитків на більше, ніж 2 млрд доларів.

Очевидці повідомили про вибухи в Оленегірському районі Мурманської області, де розташовано російський аеродром «Оленья». Також заявили про атаку безпілотників в Іркутській області, там розташований аеродром «Белая». За версією росіян, в обох областях дрони нібито запускали з вантажівок. Телеграм-канал Baza зазначає, що водія однієї з них у Мурманській області вже затримали.

Губернатор Іркутської області Ігор Кобзев підтвердив, атаку дронів на військову частину в селищі Середнє. Він додав, що джерело, звідки були випущені дрони вже заблокували.

За повідомленням місцевих пабліків, вибухи лунають також у російській авіабазі «Дягілєво» в Рязані, а очевидці фіксують густий чорний дим з аеродрому.

Мапа ударів безпілотників по російських аеродромах, де базується стратегічна авіація:

Варто зазначити, що стратегічна авіація входять до так званої ядерної тріади збройних сил Росії, яку формують також міжконтинентальні балістичні ракети та атомні підводні ракетоносці. Бомбардувальники Ту-95 і Ту-160 Росія успадкувала від Радянського союзу, частину літаків у 90-х роках Росія передала Україна. Сьогодні Росія неспроможна виготовляти стратегічні бомбардувальники.

Нагадаємо, 16 травня стало відомо, що військові Сил спеціальних операцій успішно уразили російський гелікоптер Ка-52.