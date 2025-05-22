МіГ-29 відбивав російський масований авіаційний удар по інфраструктурі України

У середу, 21 травня, Повітряні сили показали відео нічної бойової роботи українського льотчика з борта винищувача МіГ-29 під час відбиття російського масованого удару.

На опублікованому відео Повітряні сили показали нічну бойову роботу льотчика Yellowtail з борта винищувача МіГ-29 у момент знищення ворожого ударного дрона під час відбиття російського масованого авіаційного удару по інфраструктурі України.

У дописі зазначають, що Yellowtail – це льотчик бригади тактичної авіації Повітряне командування «Захід».

«Він постійно готовий за бойовим наказом підняти бойову машину в небо для захисту рідної землі від ворожих ударів з повітря. На його бойовому рахунку більше сотні бойових вильотів», – розповіли у Повітряних силах.

Військові наголошують, що для відбиття ворожих ракетно-авіаційних ударів по Україні залучаються усі сили і засоби повітряного командування: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби та за необхідності – винищувальна авіація.

Нагадаємо, 18 травня газета New York Times розповіла про лейтенантку Катерину, яка служить у 18-й окремій бригаді армійської авіації. Вона є єдиною бойовою пілотесою гелікоптера в Україні.