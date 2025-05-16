Українські військові уразили російський гелікоптер Ка-52

Військові Сил спеціальних операцій успішно уразили російський гелікоптер Ка-52. Про це у п’ятницю, 16 травня, повідомили на акаунті СБС у соцмережі Instagram.

Російський гелікоптер «вполювали» військові підрозділу «Баліста». Повітряне судно уразили за допомогою FPV-дрона з дистанційним підривом. За словами волонтера Сергія Стерненка, йдеться про один із дронів, на які донатили українці.

«Ка-52 “Алігатор” спробував влаштувати бойове патрулювання над українськими полями. Але не врахував головного – в небі вже чекала група тактичних ударних БпАК Bombus. Влучна робота, холодний розрахунок і – черговий мінус у флоті окупантів», – йдеться у повідомленні Сил спеціальних операцій.

Ка-52 – російський бойовий вертоліт, призначений для розвідки місцевості та координації дій групи бойових вертольотів. Він здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі.

Гелікоптер здатний нести зброю загальною масою до 2 тис. кг, зокрема, авіабомби. Додатково Ка-52 може брати на борт керовані ракети класу «повітря-повітря» ближнього бою Р-73 та «Ігла-В», а також некеровані ракети «повітря-поверхня».

Росія використовує гелікоптер Ка-52 з 2008 року. Його вартість складає близько 16 млн доларів.