У Туреччині, ймовірно, впав укаїнський дрон

У ніч на неділю, 29 листопада, у провінції Різе на північному сході Туреччини на чайну плантацію впав ударний дрон, що, ймовірно, належить Україні. Про це повідомило CNN Türk.

Інцидент стався в селі Кьопрюбаші району Чайелі. За словами місцевого жителя Меміша Карадумана, безпілотник упав приблизно о 01:30. Унаслідок падіння дрона у чотирьох розташованих неподалік будинках вибило шибки, однак люди не постраждали.

Меміш Карадуман викликав жандармерію, правоохоронці за 10–15 хвилин прибули на місце події. Карадуман також допоміг їм дістатися до місця падіння.

Правоохоронці спочатку оточили територію, а вранці продовжили огляд. Уламки безпілотника зібрали та доправили на експертизу. CNN Türk пише, що результати дослідження зібраних фрагментів вказують на те, що безпілотник іноземного виробництва є дроном-камікадзе, який використовує Україна. Однак фахівці продовжують вивчати уламки.

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Турецьке інформаційне агентство ANKA опублікувало заяву губернаторства провінції Різе. У ній зазначається, що впалий безпілотник вироблений українською компанією Fire Point.

«Під час огляду встановили, що впалий об’єкт є безпілотником-камікадзе моделі FP-1 українського походження виробництва компанії Fire Point», – цитує ANKA заяву місцевої влади.

FP-1 – український далекобійний ударний безпілотник літакового типу виробництва компанії Fire Point. Дальність польоту становить приблизно 1600 км, а бойова частина важить 113 кг. Дрон використовують для завдання ударів по стратегічних цілях на території противника. Вперше компанія Fire Point представила безпілотник FP-1 у травні 2025 року. На той час його вже використовували українські військові в бойових операціях.

Дрон FP-1 виробництва української оборонної компанії Fire Point

Зауважимо, що на момент публікації новини в Україні офіційно не коментували інцидент у Туреччині. МЗС та Міноборони Туреччини також не робили офіційних заяв.