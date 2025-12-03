Румунія підірвала український дрон у Чорному морі

Румунські військові заявили, що знешкодили у Чорному морі український морський дрон Sea Baby, який нібито становив загрозу судноплавству. Про це у середу, 3 грудня, повідомило міноборони Румунії.

Вказується, що дрон дрейфував у Чорному морі за 36 морських миль (приблизно 66,6 км) від портового міста Констанци. Безпілотник помітила берегова охорона та сповістила Військово-морські сили Румунії. Близько 13:00 водолази ВМС Румунії знешкодили дрон шляхом контрольованої детонації. У міноборони країни заявили, що знищений безпілотник – дрон Sea Baby.

«Військові водолази ВМС Румунії, що спеціалізуються на боротьбі з вибуховими пристроями виконали місію з нейтралізації об'єкта, що загрожував судноплавству в Чорному морі [...] Після аналізу дрейфуючого об'єкта солдати виявили, що це безпілотний надводний апарат типу Sea Baby (морський безпілотник)», – йдеться у заяві міноборони Румунії.

Крім того, румунське оборонне відомство заявило, що від початку війни Росії проти України, ВМС країни знищило сім морських мін у Чорному морі.

Sea Baby – український багатоцільовий безпілотний надводний апарат (БНА), який розробила Служба безпеки України. Безпілотник експлуатується Силами оборони України з 2023 року. Платформа може нести вибухову бойову частину та самознищуватись при атаці, але також може нести інше обладнання. Зокрема, дрон здатний ефективно мінувати цілі дистанційно.

У травні 2024 року голова СБУ Василь Малюк підтвердив, що Sea Baby оснастили реактивними системами залпового вогню «Град». За його словами, СБУ використовувала Sea Baby для підриву Кримського моста, а також російських кораблів.

.