Шість українських банків підписали найбільшу в історії фінансового ринку України консорціумну кредитну угоду на 21,5 млрд грн для фінансування підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). Про це у пʼятницю, 26 грудня, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Підготовка до створення консорціуму тривала понад чотири місяці за участю Міністерства оборони, НБУ, Мінфіну та банківського сектору, а організатором угоди став державний банк. Укладений кредит, за словами міністра, дасть змогу українській оборонній індустрії масштабувати та модернізувати обсяги виробництва, а відповідно збільшити кількість озброєння для потреб Сил оборони.

Шмигаль додав, що держава вже підтримує підприємства ОПК пільговими кредитами. У 2025 році приватні підприємства оборонної галузі залучили майже 5 млрд грн. Також Міноборони дозволило виробникам дронів і засобів РЕБ включати відсотки за кредитами до собівартості продукції.

У Національному банку повідомили, що угода діятиме три роки, а кредит надається під державну гарантію.

Голова НБУ Андрій Пишний наголосив, що це не перший випадок, коли українські банки об’єднують зусилля для підтримки критично важливих галузей. Раніше банківський сектор консолідувався для фінансування енергетичного сектору.

Додамо, що консорціумне кредитування – це форма фінансування, коли кілька банків спільно надають один великий кредит одному позичальнику. Такий механізм дає змогу розподілити ризики між учасниками, залучити значні обсяги коштів для масштабних проєктів і забезпечити фінансування стратегічно важливих галузей, що мають вирішальне значення для економіки та національної безпеки України.