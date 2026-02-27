Взяти участь у програмі «СвітлоДім» стане простіше

Уряд розширив перелік документів, які представники співвласників багатоквартирних будинків можуть подавати для участі в програмі «СвітлоДім». Це має спростити та пришвидшити отримання фінансової допомоги. Про зміни повідомили в Міністерство розвитку громад та територій України.

Відтепер підтвердити характеристики будинку, зокрема поверховість, кількість під’їздів або наявність котельні – можна не лише технічним паспортом. Підійдуть також документи про введення об’єкта в експлуатацію, матеріали технічної інвентаризації чи сертифікат енергоефективності.

У міністерстві уточнили, що подані документи повинні містити сторінки з адресою та ключовими характеристиками будинку:

поверховість,

кількість під’їздів,

плани поверхів,

інформацію про інженерні системи.

Якщо таких документів немає, їх може замінити довідка органу місцевого самоврядування або його виконавчого органу з відповідними даними.

Окремо врегульовано ситуації, коли після введення будинку в експлуатацію його адресу було змінено, але в документах досі зазначено старі реквізити. У такому випадку необхідно додати рішення про присвоєння нової адреси або про уточнення її окремих даних.

Зауважимо, що урядова програма «СвітлоДім» стартувала 28 січня. Вона передбачає фінансову підтримку співвласників багатоквартирних будинків у розмірі від 100 до 300 тисяч гривень на придбання автономних джерел електроенергії.

Як писав ZAXID.NET, Фонд енергоефективності відновив прийом заявок за програмою «ГрінДІМ». Завдяки програмі, ОСББ можуть отримати до 70% компенсації витрат на встановлення сонячних панелей, генераторів, накопичувачів енергії та теплових насосів.