Найбільші продуктові мережі збільшили виручку на 18%

Українські продуктові ритейлери продовжують зростати попри четвертий рік великої війни. Згідно з рейтингом найбільших компаній, який опублікувала «Економічна Правда» з посиланням на дані Держстату, 12 ключових мереж продовольчої торгівлі у 2025 році сукупно отримали 576 млрд грн доходу, це на 18% більше, ніж минулого року.

Абсолютним лідером ринку залишається «АТБ-маркет», який наростив виручку до 247 млрд грн (+18%). Його показник майже вдвічі перевищує результати найближчих конкурентів.

На другому місці – «Сільпо-фуд» із доходом 106 млрд грн (+14%). Третю позицію утримує «Фора», яка показала один із найвищих темпів зростання серед великих мереж – 44 млрд грн (+27%).

Помітно прискорився розвиток дискаунтерів. Зокрема, «Траш» за рік збільшив виручку одразу на 50%, що є найкращим результатом у сегменті.

Стабільне зростання також продемонстрували інші гравці:

«Новус Україна» – +20%

«Метро Кеш енд Кері Україна» – +18%

«Омега» – +20%

«Фудком» – +19%

«Таврія Плюс» – +12%

«Вересень Плюс» (ТМ FainoMarket) – +30%

Водночас не всі мережі змогли втримати позитивну динаміку. «Фоззі Коммерц» скоротив виручку на 7%, а «Ашан Україна Гіпермаркет» залишився на рівні попереднього року (-1%).

Найбільші продуктові ритейли збільшили виручку на 18% / Інфографіка «Економічної Правди»

Експерти пояснили слабші результати гіпермаркетів зміною споживчої поведінки під час війни. Великі торгові площі стають менш зручними через повітряні тривоги та відключення електроенергії. Натомість виграють формати «біля дому» з меншими чеками та широкою мережею точок.

Загалом продуктовий ритейл залишається однією з найбільш стійких галузей економіки. Для порівняння, сукупний дохід 200 найбільших компаній України у 2025 році зріс на 14% – до 6 трлн грн, тоді як сам ритейл показав ще вищу динаміку.

Як наголосили аналітики, бізнес продовжує адаптуватися до умов воєнної економіки, але нерівномірно. «Приватні компанії нарощують виручку швидше, тоді як державний сектор демонструє стагнацію», – йдеться у дослідженні. У цих умовах продуктові мережі, особливо з гнучкими форматами та розгалуженою присутністю, залишаються серед драйверів зростання.

Як писав ZAXID.NET, на Львівщині наразі найбільшою мережею продуктових крамниць невеликого формату є «Близенько», яка налічує понад 290 торгових точок. Конкуренцію їй складають «Рукавичка», «Наш Край» та «СіМі». Торік у Львові також відкрились перші крамниці мережі «Бабак».