Польський бізнес скаржиться на непрості умови в Україні

Польський бізнес заявив про труднощі роботи в Україні та скаржиться на проблеми з інвестиціями, тендерами й затримками виплат. Під час візиту польської урядової делегації до Києва ці питання обговорювали з українською владою, але частина суперечок досі залишається невирішеною, пише Money.pl.

21-23 травня Київ відвідала делегація польського уряду на чолі з міністром фінансів та економіки Польщі Анджеєм Доманським. Разом з ним в Україну приїхали представники міністерств енергетики, аграрної політики, інфраструктури та цифровізації, а також польського бізнесу, зокрема компаній із оборонного та технологічного секторів.

Польські підприємці поскаржилися на складні умови роботи в Україні. Мовляв, строки тендерів короткі, вимоги є суворими, іноземні інвестори нібито не отримують достатньої підтримки. Деякі представники бізнесу заявили, що польські компанії нібито «витісняють» з українського ринку, а перевагу отримують інші іноземні гравці, зокрема неназвані турецькі фірми.

Окремо польська сторона наголосила і на проблемі корупції в Україні. Money.pl цитує співрозмовників, які назвали хабарі «додатковим податком», що ускладнює ведення бізнесу та підриває довіру інвесторів.

Також обговорили і майбутній вступ України до Європейського Союзу. За даними видання, воно є чутливим для польської сторони, адже є певні побоювання негативного впливу української конкуренції на аграрний та транспортний сектори країни.

Водночас польський міністр фінансів після зустрічей у Києві заявив, що задоволений результатами візиту та бачить готовність української сторони до діалогу. За його словами, Польща та Україна мають спільний інтерес у розвитку економічної співпраці, зокрема в енергетиці, газовій сфері та технологіях дронів.

Міністр фінансів Польщі каже, що залишається оптимістом. «Я радий, що українська сторона відкрита до діалогу для розв’язання цих складних питань. Я задоволений результатами місії в Києві. Ми досягли 110% наших цілей», – сказав Анджей Доманський.

«Повторю те, що сказав віце-прем’єр-міністр Тарас Качка під час міжурядових консультацій: де немає торгівлі, там немає проблем. А ми хочемо торгувати з Україною, що, природно, створює певні виклики. Але важливо обговорювати їх відкрито та конструктивно», – додав міністр фінансів.

Однією з тем зустрічі була ситуація навколо польської компанії Control Process, яка провалила будівництво сміттєпереробного комплексу у Львові і тепер вимагає 10 млн євро. Однак віцепрем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Тарас Качка зазначив, що це питання розв’язується на рівні місцевих органів влади, а не урядів.

Жодних контрактів під час поїздки сторони не підписали. Польська сторона зауважила, що надалі співпраця буде залежати від того, наскільки ефективно Україна зможе вирішувати суперечки з іноземними інвесторами та покращувати умови для бізнесу.

Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові стартувало у вересні 2021 року на вулиці Пластовій. Загальна вартість проєкту становить близько 35 млн євро. Фінансування здійснюється за участі ЄБРР, грантових коштів міжнародних донорів, а також співфінансування з бюджету Львівської міської ради. У 2025–2026 роках будівництво заводу опинилося в центрі конфлікту між містом і підрядником через затримки виконання робіт і зрив термінів. Спочатку завод планували запустити ще у серпні 2023 року. Згодом дату перенесли на березень 2024 року. Однак підрядник знову не вклався у терміни і дату перенесли на 30 серпня 2025 року. Потім дату перенесли ще раз – до 4 жовтня 2025 року. 23 березня 2026 року місто офіційно надіслало підряднику повідомлення про розірвання угоди через систематичне невиконання зобов'язань.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко заявив, що дії колишнього польського підрядника мають всі ознаки політичного тиску. Чому сміттєпереробний завод у Львові досі не запрацював та хто за це відповідальний дивіться тут.