Control Process S.A. мала завершити роботи з будівництва заводу у жовтні 2025 року, але не виконала своїх зобов'язань

Міський голова Львова Андрій Садовий закликав не вплутувати будівництво сміттєпереробного заводу в політику. Він написав це після заяви заступника міністра закордонних справ Польщі Марціна Босацького, який вважає розірвання контракту із польською фірмою на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові «недружнім кроком», який «негативно впливає на польсько-українські відносини».

«Ця ситуація не має нічого спільного з відносинами між Україною та Польщею. Ми щиро вдячні польському народу, уряду, містам і всім партнерам за підтримку України та Львова в цей складний час. Тут не має бути політики. Є приватний бізнес, який захищає свої інтереси. І є місто, яке захищає кошти й інтереси громади», – написав Андрій Садовий 15 квітня.

Раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький заявив, що ситуація із сміттєпереробним заводом «негативно впливає на сприйняття України в Польщі та на польсько-українські відносини». Він назвав рішення мера Львова «свавільним» і «абсолютно незрозумілим», а також заявив, що польський уряд «втручається на дуже високому рівні».

Міський голова Львова нагадав, що польська фірма Control Process S.A. мала завершити роботи з будівництва заводу у жовтні 2025 року, але не виконала своїх зобов’язань.

«Кінцеву дату кілька разів переносили. Та в якийсь момент стало зрозуміло, що це не має сенсу. Більше того, підрядник просто відмовився виконувати частину робіт і вимагав від громади додаткові 17 млн євро, хоча ці роботи входять до його обов’язків. Ми також з’ясували, що це не поодинокий випадок – схожі ситуації з недобудованими об’єктами були і в Польщі. Тому за погодженням з Європейським банком реконструкції та розвитку було розірвано контракт із підрядником. Ми не можемо дозволити собі втрачати час і гроші громади. Йдеться про понад 30 мільйонів євро, які вже були сплачені. Кінцевого результату немає», – повідомив Андрій Садовий.

Чому Львів розірвав контракт із Control Process S.A.?

Як інформував ZAXID.NET, 23 березня, Львівське комунальне підприємство «Зелене місто» надіслало підряднику Control Process S.A. повідомлення про розірвання контракту на будівництво комплексу механіко-біологічної переробки твердих побутових відходів у Львові. Таке рішення зумовлене тривалим невиконанням підрядником своїх зобов’язань за контрактом. Керівництво «Зеленого міста» наголошує, що впродовж 2025 року підрядник отримував офіційні повідомлення від інженера про порушення умов контракту та вимоги їх усунути. Зокрема йдеться про те, що підрядник не завершив виготовлення проєктної документації та відмовився передати її замовнику – ЛКП «Зелене місто»; не доставив частину обладнання, яке фінансується Фондом східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P); відмовився виконувати окремі роботи, передбачені контрактом; відмовився допустити на майданчик іншого підрядника, який мав виконувати роботи із підключення зовнішнього електропостачання об’єкта.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко заявив, що дії колишнього польського підрядника мають всі ознаки політичного тиску.

Репортаж про те, чому сміттєпереробний завод у Львові досі не запрацював та хто за це відповідальний дивіться тут.

Будівництво сміттєпереробного заводу у Львові стартувало у вересні 2021 року на вулиці Пластовій. Загальна вартість проєкту за контрактом із польською компанією Control Process S.A. становить близько 35 млн євро. Фінансування здійснюється за участі Європейського банку реконструкції та розвитку, грантових коштів міжнародних донорів, зокрема Е5P, а також співфінансування з бюджету Львівської міської ради. У 2025–2026 роках проєкт опинився в центрі конфлікту між містом і підрядником через затримки виконання робіт і зрив термінів.