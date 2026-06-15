Кандидатка у мери Кракова оскандалилася ШІ-відео

Польська модель, 33-річна Маріанна Шрайбер, яка заявила про участь у виборах мера Кракова, розпочала свою кампанію зі скандального відео, яке згенерували за допомогою штучного інтелекту (ШІ). У ролику Маріанна Шрайбер знімає з кронштейна краківської мерії прапори України та ЄС, а потім прапор ЄС викидає у смітник.

У ШІ-відео, яке Маріанна Шрайбер оприлюднила у своїх соцмережах, вона знімає із кронштейна на адміністративній будівлі мерії Кракова прапори України та Європейського Союзу, згодом прапор ЄС вона викидає у смітник.

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«Коли я стану мером Кракова, я приберу прапори Євросоюзу та України з міських будівель. Залишиться лише біло-червоний прапор. У школи повернуть хрести – символ нашої віри та ідентичності. Кінець покірності Брюсселю та чужій пропаганді. Краків буде польським», – сказала Маріанна Шрайбер на ШІ-відео.

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Як пояснив ZAXID.NET головний редактор краківського сайту новин Love Krakow Патрик Саламон, насправді прапора України вже тривалий час немає на фасаді краківської ратуші. Зараз там вивішені прапор Польщі, прапор Європейського союзу та біло-блакитний прапор міста.

«Це справжній фільм, але видно, що його частково створили за допомогою штучного інтелекту. Маріанна Шрайбер хоче балотуватися на посаду мера Кракова, але її сприймають не лише в Кракові, а й у всій Польщі як патоцелебріті, яка своїми діями прагне привернути до себе увагу. Цю постать слід розглядати як маргінальну, гротескну. Ніхто не ставиться до цієї жінки нормально», – зазначив Патрик Саламон.

Після того, як її провокативне відео почали поширювати у соцмережах та медіа вона додала: «Мою передвиборчу рекламу як кандидата на посаду мера Кракова побачив увесь світ. Її опублікували у провідних новинних виданнях Польщі та за кордоном. Охоплення мільйонів онлайн. Нехай увесь світ побачить, що потрібно Кракову, що потрібно Польщі».

Згодом Маріанна Шрайбер опублікувала ще одне згенероване ШІ відео про те, що якщо вона стане очільницею Кракова, то закриє двері міста для нелегальних мігрантів.

Маріанна Шрайбер є відомою блогеркою та політичною активісткою, вона є колишньою дружиною польського політика від партії «Право і справедливість» Лукаша Шрайбера – у 2019 році він був міністром у другому уряді Матеуша Моравецького.

Нагадаємо, що наприкінці травня 2026 року у Кракові пройшов референдум щодо відкликання Александра Мішальського з посади мера, що призвів до його відставки. Згідно з законодавством, протягом 90 днів мають відбутися нові вибори мера. До того часу Краковом керуватиме комісар, призначений прем’єр-міністром.