Іван Федик спробує вивести «жовто-зелених» в УПЛ

Новим головним тренером тернопільської «Ниви» став Іван Федик, повідомляє пресслужба «жовто-зелених».

Терміни та умови угоди не розголошуються. На своїй посаді він замінив білоруського фахівця Олега Дулуба, який покинув команду 11 травня 2026 року.

Нагадаємо, 38-річний Федик розпочав тренерську діяльність у 2013-му в «Севастополі» у статусі асистента екснаставника «Карпат» Олега Кононова. Згодом разом з ним працював у російському «Краснодарі».

У 2017-му увійшов до команди Леоніда Кучука в кам'янській «Сталі», де був тренером з фізпідготовки. Після цього допомагав білоруському фахівцю в «Ростові» та львівському «Русі».

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

15 червня 2020 року, після виходу з тренерського містка Юрія Бакалова, став головним тренером «Руху». Під його керівництвом команда вперше вийшла в УПЛ. З січня 2023-го по 2025-й роки працював спортивним директором «жовто-чорних».

Минулого сезону знову очолив «Рух», з яким фінішував в УПЛ на 14-й сходинці. Після того, як керівництво львівського клубу вирішило розформувати головну команду, покинув свою посаду.

Нагадаємо, у попередній першості «Нива» Т посіла у турнірній таблиці Першої ліги 12-те місце, набравши 34 очки.