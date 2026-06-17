Екснаставник «Руху» Іван Федик став головним тренером тернопільської «Ниви»
Представник другого за силою дивізіону вирішив зробити ставку на досвідченого фахівця
Новим головним тренером тернопільської «Ниви» став Іван Федик, повідомляє пресслужба «жовто-зелених».
Терміни та умови угоди не розголошуються. На своїй посаді він замінив білоруського фахівця Олега Дулуба, який покинув команду 11 травня 2026 року.
Нагадаємо, 38-річний Федик розпочав тренерську діяльність у 2013-му в «Севастополі» у статусі асистента екснаставника «Карпат» Олега Кононова. Згодом разом з ним працював у російському «Краснодарі».
У 2017-му увійшов до команди Леоніда Кучука в кам'янській «Сталі», де був тренером з фізпідготовки. Після цього допомагав білоруському фахівцю в «Ростові» та львівському «Русі».Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
15 червня 2020 року, після виходу з тренерського містка Юрія Бакалова, став головним тренером «Руху». Під його керівництвом команда вперше вийшла в УПЛ. З січня 2023-го по 2025-й роки працював спортивним директором «жовто-чорних».
Минулого сезону знову очолив «Рух», з яким фінішував в УПЛ на 14-й сходинці. Після того, як керівництво львівського клубу вирішило розформувати головну команду, покинув свою посаду.
Нагадаємо, у попередній першості «Нива» Т посіла у турнірній таблиці Першої ліги 12-те місце, набравши 34 очки.