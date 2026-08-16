Таїсія Онофрійчук вперше тріумфувала на світовій першості

Лідерка збірної України з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук завоювала одразу дві нагороди на чемпіонаті світу з художньої гімнастики у німецькому Франкфурті на Майні.

18-річна спортсменка пройшла кваліфікацію у трьох дисциплінах. В особистому багатоборстві вона зупинилася за крок від нагороди, посівши четверте місце.

А от у вправі з обручем була поза конкуренцією, набравши 30,700 бала. Другу сходинку посіла італійка Софія Рафаелі (30,500), а бронзу взяла Дар'я Варфоломєєв з Німеччини (30,400).

До слова, це дебютне золото Онофрійчук у кар'єрі на рівні чемпіонатів світу. Окрім того, Таїсія принесла Україні першу перемогу в обручі на світових першостях з 2013 року.

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Однак Таїсія не обмежлась лише золотом. У фіналі змагань з булавами Онофрійчук посіла друге місце, набравши за свій виступ 30,050 бала. Нашу землячку обійшла лише Стіліяна Ніколова з Болгарії (30,150). Топ-3 замкнула росіянка Марія Борісова (30,050).