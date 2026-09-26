Тімур Турлов раніше запросив до своєї команди Михайла Подоляка

Мільярдер з Росії Тімур Турлов став новим президентом Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ). Про це повідомили у суботу, 26 вересня, у пресслужбі ФІДЕ.

Турлов, який отримав громадянство Казахстану та очолював Казахстанську шахову федерацію, переміг у другому турі, набравши 110 з 196 голосів. На посаду президента ФІДЕ також претендували бізнесмени Вадим Розенштайн та Ян-Генрік Бюттнер від Німеччини.

Тімур Турлов замінив на посаді іншого росіянина – політика Аркадія Дворковіча, який був президентом ФІДЕ з 2018 року. Зазначається, що 38-річний Турлов стане наймолодшим президентом федерації в історії.

Хто такий Тімур Турлов

Тімур Турлов народився 1987 року в Росії, а з 2022 року має громадянство Казахстану. Він обіймає посаду головного виконавчого директора міжнародної групи фінпослуг Freedom Holding Corp, капіталізація якої складає майже 11 млрд доларів.

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Статки Турлова оцінюються у 5,2 млрд доларів, за даними останнього рейтингу 75 найбагатших бізнесменів Казахстану від журналу Forbes за травень 2026 року. Свої статки мільярдер заробив на тому, що допомагав фізособам у пострадянських країнах, передусім в Росії та Казахстані, торгувати цінними паперами на світових біржах.

У жовтні 2022 року РНБО запровадила проти Турлова санкції.

З 2023 року він обіймає посаду Федерації шахів Казахстану, і з того часу Freedom Holding Corp виділила федерації країни понад 30 млн доларів. У 2024 році він став президентом-засновником Міжнародної федерації шкільних шахів (ISCF).

Зазначимо, ще до перемоги на виборах до ФІДЕ, 21 вересня, Тімур Турлов запросив Україну приєднатися до його команди та висунути свого представника на посаду віцепрезидента ФІДЕ. Цю посаду він запропонував позаштатному раднику Офісу президента України Михайлу Подоляку. У коментарях до допису Турлова Подоляк висловив зацікавленість та бажання долучитися до команди бізнесмена.

24 вересня Федерація шахів України заявила, що не погоджувала участь Подоляка у команді Турлова. Там назвали такі дії незаконними та заявили про спробу рейдерського захоплення ФШУ.