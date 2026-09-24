За даними ФДУ, Михайло Подоляк не має ніякого відношення до федерації

Федерація шахів України заявила, що не погоджувала участь позаштатного радника Офісу президента Михайла Подоляка у команді кандидата на посаду президента Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Тимура Турлова. У ФШУ назвали такі дії незаконними та заявили про спробу рейдерського захоплення федерації. Відповідну заяву оприлюднили на фейсбук-сторінці організації 23 вересня.

У ФШУ зазначили, що після публічного розголосу ситуації до федерації зверталися багато президентів національних шахових федерацій, спортсменів й публічних осіб.

«Усі обурені діями Тимура Турлова і Михайла Подоляка, їх ігноруванням ФШУ під час визначення представника України в керівництві ФІДЕ», – ідеться в повідомленні.

У федерації заявили, що не підтримують на виборах президента ФІДЕ кандидатуру росіянина з казахстанським громадянством Тимура Турлова, який з жовтня 2022 року перебуває під санкціями РНБО. Також там стверджують, що не отримували від росіянина пропозиції делегувати представника України до його команди та не уповноважували Подоляка представляти ФШУ.

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«Михайло Подоляк не має ніякого відношення до Федерації шахів України та шахового життя України, ніколи жодним чином не допомогав і не сприяв ФШУ, а також не мав ніякого відношення і до ФІДЕ», – наголосили там.

Федерація вимагає від Турлова та Подоляка спростувати інформацію про цю ініціативу та заявила, що у разі ігнорування її вимог відстоюватиме свої права в суді.

Окрім того, ФШУ закликала президента Володимира Зеленського, голову Офісу президента Кирила Буданова, премʼєр-міністра Сергія Корецького та міністра спорта Матвія Бідного взяти ситуацію на контроль.

Нагадаємо, 21 вересня позаштатний радник ОП Михайло Подоляк повідомив, що погодився долучитися до команди мільярдера російського походження Тимура Турлова, який претендує на пост президента Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ). Подоляк також заявив, що зацікавлений у тому, щоб «міжнародні федерації залишили позаду інтриги та політику».