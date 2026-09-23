Український тренер Юрій Максимов очолив азербайджанський «Араз-Нахчиван», повідомляє клубна пресслужба.

57-річний фахівець підписав контракт до завершення поточного сезону. Хто увійде до тренерського штабу укранця, буде оголошено згодом.

Цікаво, що Максимов став вже другим українцем біля керма «Араз-Нахчиван» за останній час – із січня по травень 2026 року клуб тренував Андрій Демченко.

Наразі Араз-Нахчиван після 6-ти турів йде у турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану на останній сходинці, мабючи у своєму доробку 2 очки.

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Варто зазначити, що у Максимова є досвід роботи з азербайджанськими командами – з грудня 2017-го по липень 2018-го він очолював клуб «Кешля» (нині «Шамахи»), разом з яким здобув Кубок Азербайджану.

Також український фахівець тренував київський ЦСКА, «Оболонь», «Кривбас», донецький «Металург», російську «Мордовію», казахстанський «Тараз», «Ворсклу» (двічі), «Звягель» та СК «Дніпро-1».