Микола Цимбал повернувся у свій колишній клуб

Новим головним тренером ЮКСА став Микола Цимбал, повідомляє пресслужба клубу.

42-річний фахівець замінив на своїй посаді Андерсона Рібейро, якого було звільнено напередодні через конфлікт з агентом та акціонером клубу Пабло Буено.

Цимбал уже працював із ЮКСА у сезоні 2023/24. Під його керівництвом команда здобула срібні медалі Другої ліги та пробилася до Першої ліги.

Нагадаємо, Цимбал розпочав тренерську кар’єру в «Минаї» асистентом у 2019 році, а згодом став повноцінним наставником команди. У 2022-му працював у кіпрському «Іпсонасі» (колишній російський клуб «Красава», що належить Євгену Савіну. Ексфутболіст та блогер після початку повномасштабного вторгнення виступив проти війни і перевіз команду на Кіпр), а також очолював ЮКСА (2023–2024).

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До останнього часу Цимбал був скаутом у житомирському «Поліссі».

До слова, ЮКСА після 8 турів посідає у турнірній таблиці Першої ліги 11 місце, маючи у своєму доробку 9 очок. Дебютувати з новою командою він зможе 26 вересня у домашньому матчі 9-го туру проти сумської «Вікторії».