Василь Кобін

Український тренер Василь Кобін знайшов собі новий клуб після звільнення з першолігового «Інгульця». 41-річний фахівець працевлаштувався в ФК «Рух», повідомляє офіційний сайт львів’ян.

Кобін розпочав роботу з випускним класом Академії – гравцями 2010 року народження. До тренерського штабу «Руху» U-17 також увійшли Сергій Хижий та Дмитро Хомченовський. До слова, випускники 2010 року народження є дворазовими чемпіонами України в ПРО Лізі.

Нагадаємо, Кобін на професіональному рівні виступав за «Закарпаття», «Карпати», «Шахтар», «Металіст», «Верес» і «Минай». Також мав досвід виступів за кордоном у білоруському «Шахтарі» із Солігорська та казахському «Тоболі». За збірну України провів 11 матчів.

За свою кар’єру він 6 разів ставав чемпіоном України в складі донецького «Шахтаря», а також з «гірниками» здобув 4 Кубка України.

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У 2019 році Кобін розпочав тренерську діяльність, очоливши закарпатський «Минай». Згодом працював спортивним директором ФК «Металіст». Останнім його місцем роботи був «Інгулець», який він покинув 8 вересня.