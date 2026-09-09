Юрій Вірт вирішив проміняти мікрофон на футбольне поле

Новим головним тренером «Пробою» став Юрій Вірт, повідомляє прес-служба клубу з Городенки. Терміни та умови угоди не розголошуються.

На своїй посаді 52-річний фахівець замінив Володимира Ковалюка, який пройшов з командою шлях від аматорів до Першої ліги, однак повністю провалив старт поточного сезону. Останньою краплею для звільнення тренера стала розгромна поразка від «Агробізнеса» з рахунком 0:6.

Разом із Віртом до тренерського штабу «Пробоя» увійде Микола Лапко, який працюватиме асистентом головного тренера. Водночас у команді залишаться тренер воротарів Микола Летеницький та тренер із фізичної підготовки Ярослав Конкольняк.

До слова, Вірт протягом кар'єри встиг попрацювати з донецьким «Металургом», «Сталлю», «Вересом», «Рухом», «Звягелем» та тернопільською «Нивою», яку покинув 16 грудня 2025 року. Дотепер легенда «Шахтаря» працював експертом на телебаченні.

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Нагадаємо, «Пробій» після 6-ти турів йде у турнірній таблиці Першої ліги останнім, набравши лише два очки.