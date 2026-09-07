Легендарний львів'янин повертається до тренерського ремесла

​Новим головним тренером збірної України U-19 став Олег Лужний, повідомляє офіційний сайт УАФ.

На цій посаді він замінив Дмитра Михайленка, який очолив молодіжку після відходу Унаї Мельгоси. Терміни та умови угоди «синьо-жовтих» з 58-річним фахівцем не розголошуються.

Найближчим часом на збірну України U-19 під орудою нового керманича очікують навчально-тренувальний збір і три товариських поєдинки на турнірі в Іспанії: 24 вересня проти Швеції, 27 вересня проти Німеччини і 30 вересня проти Шотландії.

​А вже у листопаді збірна України U-19 продовжить свій шлях у кваліфікації до чемпіонату Європи 2027 року. Суперниками нашої команди на другому груповому етапі будуть збірні Італії, Ізраїлю та Румунії. Розклад матчів ще узгоджується. До останнього, третього, кваліфікаційного етапу виходять три найкращі команди групи.

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Нагадаємо, Лужний з січня 2024 року обіймає посаду голови Комітету професіонального футболу УАФ. Востаннє 57-річний фахівець працював головним тренером у сімферопольській «Таврії» сезону 2012/13. З 2017-го по 2019-й роки він був асистентом Олександра Хацкевича в київському «Динамо».

Окрім того, Лужний працював спортивним директором «Карпат», двічі був виконувачем обов’язків головного тренера «Динамо», а також – асистентом у штабах Юрія Сьоміна, Валерія Газзаєва, Анатолія Дем’яненка та Йожефа Сабо.