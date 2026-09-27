Жіноча збірна України з тенісу

У неділю, 27 вересня, жіноча збірна України з тенісу вперше в історії грала у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Її суперницею стала Чехія. У чвертьфіналі «синьо-жовті» здолали Бельгію, а у півфіналі були сильнішими за Італію. Натоміть чешки спочатку пройшли збірну Китаю, а потім перемогли Іспанію.

Збірна України підійшла до протистояння без змін: в одиночному розряді мали зіграти Ангеліна Калініна та Еліна Світоліна, а в парі – Калініна разом із Людмилою Кіченок. Натомість Чехію представляли Лінда Носкова і Кароліна Мухова, а в парі були заявлені Катерина Синякова та Марі Боузкова.

До слова, парний поєдинок мав відбутися у разі нічиєї (1:1) після одиночних поєдинків. У склади дуетів допускалось внесення змін перед грою.

Кубок Біллі Джин Кінг-2026, фінал, хард, зал

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Україна – Чехія – 0:0

Ангеліна Калініна (WTA № 48) – Кароліна Мухова (WTA № 8) – 0:2 (2:6, 3:6) – перший матч

Еліна Світоліна (WTA № 7) – Лінда Носкова (WTA № 6) – 0:2 (3:6, 6:7) – другий матч

У першому матчі фінальної серії Кубка Біллі Джин Кінг Ангеліна Калініна зійшлась з восьмою ракеткою світу Кароліною Муховою. Гра тривала 1 годину 10 хвилин – тенісистки зустрічались між собою вперше.

На жаль, боротьби як такої не вийшло. У першому сеті українка змогла взяти лише два гейми. У другій партії Ангеліна вийшла вперед, але дуже швидко віддала ініціативу суперниці, яка на класі довела гру до перемоги.

Для Калініної ця поразка стала першою у складі збірної України – у попередніх п’яти матчах вона була кращою за своїх опоненток.

У другому поєдинку в бій вступила важка артилерія – Еліні Світолій протистояла Лінда Носкова, яка у світовій класифікації посідала шосту сходинку. Українка сходу вирвалась вперед і навіть вела 3:1, але розгубила перевагу і програла 3:6. У другому сеті заруба йшла до самого кінця, але на тай-брейку фортуна була на боці чешок.

Таким чином, Україна зупинилась за крок від трофею – фінал став для нас найкращим результатом в історії виступів у цих змаганнях. Чехія ж здобула вже 12-й титул Кубка Біллі Джин Кінг.