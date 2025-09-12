Світоліна стала першою українкою, яка увійшла в топ-3 світового рейтингу WTA

12 серпня своє 31-річчя відзначає найуспішніша українська тенісистка в історії Еліна Світоліна – бронзова призерка Олімпійських ігор у Токіо та переможниця 20 турнірів WTA (з них 18 в одиночному розряді). ZAXID.NET пропонує декілька цікавих фактів із життя спортсменки, яка стала першою українкою, що виграла Підсумковий турнір року й дісталася до третьої сходинки світового рейтингу WTA.

Перші кроки

Еліна Світоліна народилась 12 вересня 1994 року в Одесі. Вона виросла в спортивній родині: її батько Михайло займався боротьбою, а мати Олена була майстром спорту з веслування. Її старший брат Юліан також став тенісистом, почавши займатися цим видом спорту у 9 років. Еліна ж вперше взяла до рук ракетку у чотирирічному віці. Саме Юліан став першим тренером сестри, тренувавши її з 9-ти до 13-ти років.

Еліна з батьками і братом

У дванадцятирічному віці Еліна добре проявила себе на одному з турнірів, чим привернула увагу харківського бізнесмена і першого віцепрезидента федерації тенісу України Юрія Сапронова. Він став її спонсором, що дозволило Еліні отримати можливість тренуватися на високому рівні. У 2007 році, щоб покращити спортивні умови для доньки, родина переїхала з Одеси до Харкова – це рішення відкрило нові можливості для її карʼєри. Того ж року Еліна перемогла на чемпіонаті Європи серед молоді до 14 років, що стало першим значним досягненням у її карʼєрі.

Юрій Сапронов та Еліна Світоліна

В юності Світоліна навчалася в академії переможниці семи фіналів Великого шлема та олімпійської чемпіонки Жюстін Енен. За півроку до початку Олімпіади в Ріо-де-Жанейро Жюстін стала додатково працювати над технікою та психологією Еліни. В академії Світоліна познайомилися з Ієном Гʼюзом, який згодом (у 2014 році) став її тренером.

У 2010 році Еліна стала переможницею юніорського турніру Ролан Гаррос-2010 у одиночному розряді, а також фіналісткою юніорського турніру Вімблдон-2010 у парному розряді. У 2011-му перемогла у двох одиночних турнірах ITF у Стамбулі та Лагосі, а також двічі виходила у фінал у парному розряді.

У 2012-му здобула дві перемоги в турнірах ITF в одиночному розряді, стала переможницею турніру WTA в Тунісі, фіналісткою юніорського Вімблдону в одиночному розряді та зіграла перші матчі за збірну України у відбірковому турі Кубка Федерації.

2012 рік

Шлях до вершин WTA

У 2013 році Еліна виграла два турніри ITF і один WTA в одиночному розряді, а також здобула перемогу в одному турнірі ITF у парному розряді. Хороші виступи дозволили тенісистці закінчити рік на 40-му місці у рейтингу WTA.

У січні 2014-го Світоліній вдалося пробитися до 3-го кола Austrlian Open і піднятись на 38 сходинку світового тенісного рейтингу, а наступного року увійти у топ-20 найкращих (19 місце).

Світоліна на Ролан Гаррос-2015

6 березня 2016 року Еліна виграла турнір BMW Malaysian Open у Куала-Лумпурі і стала 14-ю у світовій класифікації. Разом з Олександром Долгополовим представляла Україну в Кубку Гопмана, де пара дійшла до фіналу, поступившись австралійцям. На Ролан Гаррос Еліна дісталася четвертого кола, де поступилася у двох сетах Серені Вільямс. На Вімблдоні вилетіла у другому колі.

На Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро Світоліна пробилась до чвертьфіналу, де поступилась Петрі Квітовій. Рік Світоліна завершила на WTA Elite Trophy, де дісталася фіналу, але поступилася у вирішальному матчі все тій же Квітовій.

У січні 2017 року Еліна дійшла до півфіналу турніру WTA Premier в австралійському Брісбені, а на Australian Open вилетіла у третьому колі. Згодом стала переможницею WTA Taiwan Open – цей титул став для українки вже п’ятим в одиночному розряді. У лютому Світоліна виграла перший у карʼєрі турнір категорії WTA Premier 5 у Дубаї, що дозволило їй набрати 900 рейтингових очок і піднятись на десяте місце в оновленій версії світового рейтингу WTA. Це було перше потрапляння в топ-10 одиночного рейтингу в історії жіночого тенісу України. У квітні спортсменка перемогла на турнірі серії WTA Premier 5 у Римі, набрала ще 900 очок і посіла у рейтингу WTA 6 місце.

Світоліна на Indian Wells Open-2017

У серпні 2017-го Світоліна виграла третій титул серії Premier 5 у сезоні (стала переможницею турніру у Торонто). Загалом Еліна перемогла у пʼяти фіналах WTA з пʼяти у 2017 році. На Відкритому чемпіонаті США українка дійшла до четвертого раунду і піднялася на найвищий рівень карʼєри – третю позицію в рейтингу WTA.

Підсумковий турнір, півфінал Вімблдону і олімпійська медаль

25 вересня Еліна вперше у карʼєрі та в історії українського жіночого тенісу кваліфікувалася на Підсумковий турнір WTA у Сінгапурі, однак не змогла вийти з групи і за підсумками сезону фінішувала на 6 сходинці світової класифікації.

На початку 2018-го спортсменка спочатку виграла Premier-турнір у Брісбені, а згодом тріумфувала в Дубаї. Наприкінці сезону Світоліна вдруге у карʼєрі зіграла на Підсумковому турнірі WTA, вигравши всі пʼять матчів. У фіналі в Сінгапурі вона обіграла Слоан Стівенс і стала першою представницею України, якій вдалося виграти ці змагання (до цього часу найкращий результат був у Андрія Медведєва, який у 1993 році дійшов до півфіналу Підсумкового турніру ATP, де програв Піту Сампрасу). За підсумками року з сьомого місця у рейтингу Світоліна піднялася на четверте.

У 2019-му Світоліна вперше у своїй карʼєрі дійшла півфіналу Великого шлема (Вімблдон). На Підсумковому турнірі знову пробилась у фінал, але програла Ешлі Барті і опустилась на шосту сходинку WTA. У 2020-му Еліна стала переможницею турніру в Монтерреї та виграла виставковий мінітурнір у Берліні.

Влітку 2021 року Еліна завоювала бронзу на Олімпійських іграх в Токіо. Вона виграла чотири матчі поспіль, однак у боротьбі за фінал програла чешці Маркеті Вондроушовій. У матчі за третє місце Світоліна зуміла переграти Єлєну Рибакіну, що представляє Казахстан. Це перша і єдина в історії України олімпійська медаль у тенісі.

Шалений камбек після декрету

З осені 2022-го по березень 2023-го року Еліна була у декретній відпустці. Повернулася на корт вона досить гучно: у травні перемогла на турнірі WTA 250 у Страсбурзі (Франція), перемігши у фіналі росіянку і виборовши свій 17-й титул WTA. Далі був чвертьфінал Ролан Гаррос, півфінал Вімблдону і, як наслідок, 27 місце в рейтингу WTA. У кінці 2023 року Світоліна отримала нагороду «Повернення року» від WTA.

В серпні 2023 року Світоліна відмовилась від участі в турнірі WTA 1000 у Цинциннаті (США) через проблеми з ногою. На US Open вона змогла подолати лише три кола, а на турнірі WTA в Окленді дійшла до півфіналу і завершила рік 23-ю у світі. У кінці 2023 року Світоліна отримала нагороду «Повернення року» від WTA.

Сезон-2024 Еліна розпочала з виходу у фінал Auckland Classic в Новій Зеландії, де у вирішальному матчі програла Коко Гофф. Влітку вийшла у чвертьфілан Вімблдона, попрощалась з тренером Рамоном Слюйтером і відмовилася від участі в China Open через операцію.

У 2025-му дійшла до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії й стала першою українкою у відкритій ері, яка здобула 100 перемог в основній сітці турнірів Великого шлему. На турнірах Qatar Ladies Open та Dubai Tennis Championships дійшла до третього кола, а на Indian Wells Open пробилась до свого першого чвертьфіналу з 2021 року. У Кубку Біллі Джин Кінг допомогла Україні вперше в історії вийти в фінал найбільшого міжнародного турніру для національних команд.

Потім була перемога на турнірі WTA 250 в Руані та чвертьфінал Ролан Гарроса, також провальні виступи на Вімблдоні та Відкритому чемпіонаті США. Зараз вона посідає 15 сходинку рейтингу та є першою ракеткою України. Будемо сподіватись, що головні досягнення Еліни ще попереду.

Фонд Еліни Світоліної

У 2019 році Світоліна заснувала власний благодійний фонд Elina Svitolina Foundation, який надає підтримку молодим українським тенісистам та розвитку спортивної освіти в Україні. Фонд організовує тренувальні табори, майстер-класи з професійними тренерами та забезпечує фінансову підтримку молодим талантам.

Фонд займається також українськими благодійними проєктами, допомагаючи дітям у складних умовах війни, підтримуючи їхнє психічне та фізичне здоровʼя через спорт. Завдяки своїй популярності та впливу Еліна використовує свою платформу, щоб привернути увагу до важливих соціальних питань і створити позитивні зміни в суспільстві.

Амбасадорка United24

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Світоліна активно виступає на підтримку своєї країни. Вона, як і інші українські тенісистки, постійно нагадує про війну в Україні під час післяматчевих інтервʼю та інших тенісних заходів. Світоліна також стала обличчям багатьох благодійних проєктів, спрямованих на допомогу українським дітям, які постраждали від війни. Світоліна ініціювала програми евакуації дітей з небезпечних регіонів (наприклад, Bring Kids Back UA) та організовувала спортивні заходи для підтримки їхнього психічного здоров’я.

Тенісистка також виступає на міжнародних аренах, закликаючи світ підтримати Україну у боротьбі проти агресії. Її благодійні ініціативи спрямовані на створення безпечних умов для дітей та молоді, які постраждали через війну.

Еліна Світоліна є послом ініціативи United24, яка має на меті залучення міжнародних ресурсів для відновлення України. Тенісистка співпрацює з іншими українськими спортсменами, такими як Андрій Шевченко та Сергій Стаховський, для підвищення обізнаності про війну в Україні.

Зокрема, на Всесвітньому економічному форумі Еліна разом із Шевченком презентувала програму Ukraine House. Вона має на меті залучити іноземні інвестиції для відновлення зруйнованої інфраструктури України, зокрема доріг, мостів і житлових будинків.

Еліна активно підтримує харківський добровольчий підрозділ «Хартія». Тенісистка також брала участь у зборі коштів для відновлення житла в Ірпені, пошкодженого під час окупації​, а під час благодійного вечора в Монако зібрала 170 тисяч євро на генератори.

Сімʼя

З 2016 року Світоліна мала стосунки з британським крикетистом Рісом Топлі, але в лютому 2018-го пара розійшлася. У січні 2019 року Еліна почала зустрічатися з відомим французьким тенісистом Гаелем Монфісом (вона знала майбутнього чоловіка ще з підліткового віку: коли Світоліна тільки розпочинала свій шлях у тенісі, Монфіс вже входив у топ-10 найкращих у світі).

16 липня 2021 року пара побралася у Швейцарії, а 15 жовтня 2022 року у них народилась донька Скай. Пара проживає у Монако.

Цікаві факти

Єдина українка, яка виграла олімпійську медаль у тенісі.

Активно цікавиться футболом, часто відвідує матчі та вболіває за збірну України, а також за клуб «Челсі». Серед улюблених футболістів Світоліної – Кріштіану Роналду, якого вона вважає одним із найкращих гравців у світі.

Має свій власний бренд спортивного одягу, винний бізнес у Франції, а також випустила власні парфуми.

Співпрацювала з такими світовими брендами, як Wilson, Adidas, Ellesse, Lacoste, Nike, Mercedes-Benz Україна та інші. Спортсменка є обличчям Adidas Ukraine – саме в їхній екіпіровці вона виступає на кортах. А найбільший рекламний контракт приніс їй 1,7 мільйона доларів США.

За свою карʼєру заробила понад 26 мільйонів доларів призових. На утримання команди та підготовку до турнірів протягом року спортсменка витрачає 400-600 тисяч доларів.

У 2021 році отримала іменну зірку на «Алеї зірок» у Києві.

Відповіла відмовою на низку пропозицій грати за інші країни з великими фінансовими сумами.

Нагороди