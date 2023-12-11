Тенісистка Еліна Світоліна перемогла у номінації «Повернення року» від WTA
Українка успішно поновила кар'єру навесні, після народження доньки
Українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею номінації «Повернення року» від Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це 11 грудня повідомила прес-служба організації.
Світоліна навесні 2022 року взяла паузу в тенісній кар'єрі через вагітність. Після народження доньки у жовтні того ж року українка поновила виступи у квітні 2023 року. Перед паузою у кар'єрі Світоліна була у топ-10 світового рейтингу, але до виступів повернулася вже під 1081-м номером заліку WTA.
Виступи Світоліна поновила, стартувавши з чотирьох поразок у п'яти матчах. Проте тенісистка до кінця сезону змогла вийти у чвертьфінал Ролан Гаррос та півфінал Вімблдону. Впродовж п'яти місяців після повернення 29-річна Світоліна повернула собі статус першої ракетки України. Нинішній рік українка завершує на 25-му місці рейтингу WTA.
«Протягом п'яти місяців Світоліна піднялася в рейтингу і завершила рік так, ніби ніколи не йшла», – йдеться у повідомленні WTA.
Еліна Світоліна – українська тенісистка, третя ракетка світу в рейтингу WTA у 2017, 2018 і 2019 роках в одиночному розряді, бронзова призерка Літніх Олімпійських ігор 2020 в Токіо (2021), чемпіонка підсумкового турніру WTA Finals 2018 року. Виграла 17 турнірів WTA в одиночному розряді та два – в парному. Тричі діставалася півфіналів на турнірах Великого слему (2019, 2023) і ще сім разів – чвертьфіналів (2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023). Найуспішніша тенісистка в історії українського тенісу.