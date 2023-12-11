Жіноча тенісна асоціація назвала Еліна Світоліну «Поверненням року»

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею номінації «Повернення року» від Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це 11 грудня повідомила прес-служба організації.

Світоліна навесні 2022 року взяла паузу в тенісній кар'єрі через вагітність. Після народження доньки у жовтні того ж року українка поновила виступи у квітні 2023 року. Перед паузою у кар'єрі Світоліна була у топ-10 світового рейтингу, але до виступів повернулася вже під 1081-м номером заліку WTA.

Виступи Світоліна поновила, стартувавши з чотирьох поразок у п'яти матчах. Проте тенісистка до кінця сезону змогла вийти у чвертьфінал Ролан Гаррос та півфінал Вімблдону. Впродовж п'яти місяців після повернення 29-річна Світоліна повернула собі статус першої ракетки України. Нинішній рік українка завершує на 25-му місці рейтингу WTA.

«Протягом п'яти місяців Світоліна піднялася в рейтингу і завершила рік так, ніби ніколи не йшла», – йдеться у повідомленні WTA.

Еліна Світоліна – українська тенісистка, третя ракетка світу в рейтингу WTA у 2017, 2018 і 2019 роках в одиночному розряді, бронзова призерка Літніх Олімпійських ігор 2020 в Токіо (2021), чемпіонка підсумкового турніру WTA Finals 2018 року. Виграла 17 турнірів WTA в одиночному розряді та два – в парному. Тричі діставалася півфіналів на турнірах Великого слему (2019, 2023) і ще сім разів – чвертьфіналів (2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023). Найуспішніша тенісистка в історії українського тенісу.