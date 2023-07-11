Українка вдруге у своїй кар'єрі вийшла до півфіналу Вімблдонського турніру

Українська тенісистка Еліна Світоліна здолала першу ракетку світу Ігу Швьонтек у трисетовому матчі та вийшла вдруге в кар'єрі у півфінал Вімблдонського турніру. Там вона зіграє проти чешки Маркети Вондроушової, срібної призерки Олімпіади 2020 року. Матч запланований на 13 липня.

У першому сеті Світоліна поступалася 1:3, проте змогла вирівняти гру та вирвати перемогу з рахунком 7:5. У другому сеті теж була рівна гра, яка завершилася тайбрейком на користь Швьонтек – 7:6. У вирішальному сеті Світоліна програла перший брейк, але відігралася і вийшла вперед з рахунком 5:1 та перемогла в результаті 6:2. Таким чином українка вдруге у своїй кар'єрі вийшла до півфіналу Вімблдонського турніру: вперше їй це вдалося у 2019 році.

На шляху до півфіналу, крім Швьонтек, Світоліна здолала колишню першу ракетку світу в одиночному розряді, американку Вінус Вільямс, колишню першу ракетку світу в парному розряді, бельгійку Елісе Мертенс, американку Софію Мертенз, а також білоруску Вікторію Азарєнка, яка виступала під нейтральним прапором. До слова, попередні 5 зустрічей з білорускою Світоліна програвала. У півфіналі українка зустрінеться з чешкою Маркетою Вондроушовою, якій на Олімпійських Іграх 2020 року поступилася на стадії півфіналу у двох сетах.

Еліна Світоліна – 28-річна українська тенісистка, колишня перша ракетка України та третя ракетка світу, володарка 17 титулів в одиночному розряді та двох у парному, бронзова призерка Олімпіади 2020 року. 15 жовтня 2022 року народила доньку від французького тенісиста Гаеля Монфіса, а вже у квітні 2023 року повернулася на корт. Відтоді вона вже виграла один титул WTA250 в Страсбурзі, а також зіграла у чвертьфіналі Ролан Гаррос.

Крім тенісу, Еліна активно займається благодійністю, зокрема, допомагає постраждалим від війни Росії проти України та дітям, які хочуть займатися тенісом. Світоліна, як і інші українські тенінсистки, відмовляється тиснути руку російським та білоруським суперницям після матчу, за що неодноразово була освистана глядачами. Після матчу з Вікторією Азарєнка вона запропонувала тенісній асоціації закріпити право українських тенісистів та тенісисток не тиснути руку росіянам та білорусам офіційно.