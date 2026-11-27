Тепер стадіон відповідає всім обов’язковим критеріям та стандартам Української Прем’єр-ліги

Стадіон «Буковина» відкриють для відвідувачів з вівторка, 1 грудня. Про це повідомив футбольний клуб «Буковина» на своїй сторінці в фейсбуці. Спортивна арена вперше прийме вболівальників після масштабної реконструкції, що тривала майже пів року – з 3 червня.

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На об’єкті реконструювали будівлю та оновили футбольне поле, адміністративні й робочі приміщення. Наразі спортивна арена відповідає всім обов’язковим критеріям та стандартам Української Прем’єр-ліги. Також відремонтували роздягальні, медичні й масажні кабінети, встановили систему освітлення.

ФК «Буковина» також оприлюднив графік роботи стадіону:

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у зимовий період: понеділок – неділя, з 7:00 до 21:00;

у літній період: понеділок – неділя, з 6:00 до 22:00.

За даними «Футбол24», найближчим часом Чернівці готуються прийняти на оновленому стадіоні ФК «Чорноморець». Директор клубу «Буковина» Ігор Наболотний розповів, що наразі вони чекають на протокол вимірювання освітлення, щоб отримати допуск для проведення матчів Прем'єр-ліги. Заміри фахівці ДП «Укрметртестстандарт» провели 25 листопада. За словами директора, протокол мають надіслати 30 листопада або 1 грудня, після цього комітет УАФ зможе ухвалити рішення.

Додамо, що під час проведення реконструкції футбольного поля на арені виник скандал із чашею 50-метрового басейну, яка розташована поруч зі стадіоном – її засипали ґрунтом. Тоді у футбольному клубі повідомили, що це зробили тимчасово. Чашу використовували як майданчик для складання землі.