Мешканців обурило, що на цьому місці може з'явитися ще одна парковка

У Чернівцях засипали ґрунтом чашу колишнього 50-метрового басейну біля стадіону «Буковина». У футбольному клубі повідомили, що це зробили тимчасово. Часу використовують як майданчик для складання землі. Водночас голова відокремленого підрозділу Федерації плавання України в області та депутатка від партії «Пропозиція» Людмила Сідлецька зазначила, що на місці басейну можуть зробити ще одну парковку для автомобілів.

Великий басейн розташований біля стадіону «Буковина» на вул. Ольги Гузар, 1. Його збудували у 1979-му, він не працює 17 років. У суботу, 13 червня, місцеві жителі помітили, що чашу басейну почали засипати землею. Людмила Сідлецька написала, що територію нібито переоблаштовують під паркувальний майданчик.

«Ми майже 30 років вірили обіцянкам. Чекали на олімпійську воду, а виявилося, що архітектурний конкурс 2021 року був лише огидним маскарадом для замилювання очей перед нахабним дерибаном спортивної землі», – йдеться у дописі.

Ситуацію прокоментували у ФК «Буковина». Там зазначили, що стадіон готують до реконструкції. Щоб зробити це швидко – вирішили складати землю в чашу недіючого басейну.

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«Прямо зараз ми повністю міняємо футбольне поле. Роботи масштабні, і щоб максимально пришвидшити процес та не блокувати технікою навколишні вулиці, ми тимчасово використали чашу колишнього басейну як майданчик для складання ґрунту. Розуміємо реакцію та емоції чернівчан у соцмережах, але хочемо заспокоїти громаду: земля ніяк не шкодить бетону, і за потреби її можна звідти повністю вивезти», – йдеться у дописі.

У коментарі ZAXID.NET директор комунального підприємства «Стадіон “Буковина”» Микола Гуцкал розповів, що землю з чаші басейну заберуть, однак коли це буде – наразі невідомо.

«Ми попередньо проговорили з орендарем, що ґрунт вивезуть на базу, яку планують побудувати для ФК “Буковина”. Це хороший чорнозем і його не треба просто так викидати. Скоріш за все, будівництво бази розпочнеться вже після реконструкції стадіону. Українська прем’єр-ліга стартує в серпні. Але я не можу сказати, чи орендар (ФК “Буковина” – ред.) встигне до цього часу. Ми як комунальне підприємство маємо переобладнати світло на об’єкті, все решта мають зробити вони», – розповів Микола Гуцкал.

За словами Людмили Сідлецької, міська рада раніше планувала відновити цей басейн, адже у місті немає потужного водного об’єкта, де могли б займатися плаванням діти та дорослі.

«У місті є кілька приватних басейнів, але це крапля в морі – вони фізично не здатні покрити масові потреби цілої громади в реабілітації та підготовці. Почуйте нарешті: вода — це давно не про медалі чи рекорди! Це про безпеку на воді, щоб наші діти не тонули. Це про життєво необхідну реабілітацію для наших хлопців, які повертаються з пекла війни з важкими травмами», – написала вона.

Водночас клуб «Буковина» у своєму дописі зазначив, що конструкція чаші басейну – аварійна, бетон – зруйнований, а металева арматура зігнила. На їхню думку, побудувати новий комплекс буде дешевше, аніж відновити 50-метровий басейн.