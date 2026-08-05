Йдеться про лісовий масив з трьома ставками біля села Березівка

Верховний Суд залишив без змін постанову апеляційної інстанції про скасування права власності Івано-Франківської міськради на 1,5 га землі біля села Березівка.

Йдеться про лісовий масив з трьома ставками в урочищі «Чорне болото». У липні 2023 року Івано-Франківська міська рада незаконно оформила цю землю як комунальну власність та передала в оренду приватному підприємцю до 2043 року.

У вересні 2025 року прокуратура оскаржила це рішення в суді апеляційної інстанції. За матеріалами судового реєстру, на стороні відповідача виступав Богдан Василишин.

«Ділянка з 1996 року розташована в межах земель державного лісового фонду та перебуває в постійному користуванні “Лісів України” (Марковецьке лісництво). Згоди на відмову від ділянки та передачу її в комунальну власність держпідприємство чи його правопопередники ніколи не надавали. Відтак, передача землі відбулася з порушенням вимог земельного та лісового законодавства», – розповіли в Івано-Франківській обласній прокуратурі у вівторок, 5 серпня.

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У травні Західний апеляційний господарський суд задовольнив позов правоохоронців. Івано-Франківська міськрада та підприємець намагалися оскаржити це рішення у Верховному Суді, однак він відмовив у задоволенні касаційної скарги. Ділянку повернули державі, а саме – Івано-Франківській ОДА.