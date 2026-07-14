Рожнятівська селищна рада передала землю в оренду на 35 років

Калуська окружна прокуратура подала до суду на ТОВ «Інфініті Енерджі Едвайзес», яка місяцями не сплачує за оренду землі Рожнятівській громаді.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у вівторок, 14 липня, у 2025 році Рожнятівська селищна рада на 35 років передала компанії в користування земельну ділянку площею 65 га. Підприємство, яке спеціалізується на виробництві та торгівлі електроенергією, взяло землю для будівництва енергогенерувальних об’єктів.

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«За умовами договору, щомісяця орендна плата у 2026 році становила близько 42,9 тис. грн. Підприємство зобов’язувалося вносити гроші на рахунок селищної ради кожного місяця. Відтак, із серпня 2025 по травень 2026 року компанія мала сплатити майже 371 тис. грн», – зазначили правоохоронці.

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Втім орендар платив нерегулярно та не в повному обсязі. Зокрема, останній транш був ще в березні 2026 року та становив 50 грн. Через це перед громадою утворився борг у майже 129 тис. грн. Селищна рада направляла листи-претензії товариству, однак відповіді на них не отримала.

За інформацією судового реєстру, відповідачем у справі є ТОВ «Інфініті Енерджі Едвайзес», зареєстрована у Рожнятові у червні 2025 року. Компанія належить бізнесменам з Прикарпаття Віталію Оробцю та Лілії Андрійчук.

У позові прокуратура вимагає стягнути з товариства повну суму заборгованості, розірвати договір оренди та зобов’язати компанію повернути комунальну землю громаді. Справу розглядає Господарський суд Івано-Франківської області.