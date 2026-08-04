Доходи тютюнових компаній зростають

Західноукраїнська компанія «Галичина-Табак» увійшла до десятки найбільших виробників і продавців тютюнової продукції в Україні за версією Forbes Ukraine. У 2025 році її виторг становив 7,8 млрд грн, однак порівняно з попереднім роком скоротився майже на 70%. Це найбільше падіння серед усіх учасників рейтингу. Про це свідчить рейтинг Forbes Ukraine.

«Галичина-Табак» посіла восьме місце. Компанія займається оптовою торгівлею тютюновими виробами та має зареєстровану філію у Львові. У першому кварталі 2026 року її виторг становив 1,95 млрд грн – на 11% менше, ніж за аналогічний період торік.

Загалом сукупний виторг десяти найбільших виробників і дистриб’юторів тютюнової продукції у 2025 році сягнув 336 млрд грн. Це приблизно удвічі більше за обсяг самого ринку, оскільки товар може кілька разів перепродаватися між оптовими компаніями.

Хто очолив рейтинг?

Найбільший виторг отримала DL Solution – 114 млрд грн, що на 30% більше, ніж у 2024 році. У першому кварталі 2026 року виторг компанії зріс ще на 16% – до 27,4 млрд грн. Бенефеціаром компанії є Вебер Алі.

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DL Solution має загальнонаціональну логістичну мережу й постачає продукцію до понад 30 тис. торговельних точок, зокрема поблизу зони бойових дій. Компанія співпрацює з найбільшими міжнародними виробниками тютюнової продукції.

DL Solution створили в Одесі у 2022 році під назвою «Тедіс Логістик». Згодом компанія стала лідером тютюнової дистрибуції, змінивши на цій позиції колишнього монополіста «Тедіс Україна».

Друге місце посіла «Філіп Морріс Україна». Її виторг у 2025 році зріс на 19% – до 62 млрд грн. За перші три місяці 2026 року компанія отримала 14,6 млрд грн виторгу, що на 8% більше, ніж за аналогічний період торік.

У 2024 році Philip Morris відкрила нову фабрику у Львівській області, інвестувавши у виробництво 30 млн доларів. На підприємстві створили 250 робочих місць. У 2025 році фабрика вийшла на планову потужність. Ще близько 60 млн грн компанія спрямувала на будівництво укриття. Нове підприємство запустили після зупинення виробництва на Харківщині через повномасштабну війну. Частину працівників харківської фабрики перевели на Львівщину.

У травні 2026 року «Філіп Морріс Україна» очолив Артем Конік, який працює у компанії понад 20 років. Його попередник Максим Барабаш перейшов на посаду віцепрезидента Philip Morris International у Європейському регіоні.

До слова, у ніч на 8 липня російська атака повністю знищила склад готової продукції Philip Morris у Києві. Це був четвертий удар по об’єктах компанії від початку повномасштабного вторгнення.

Третє місце посіла «Бритіш Американ Тобакко Україна», виторг якої у 2025 році зріс на 11% — до 41 млрд грн. Водночас у першому кварталі 2026 року показник компанії скоротився на 20% — до 6,6 млрд грн. Це найбільше квартальне падіння серед учасників рейтингу, які оприлюднили фінансові результати.

Практично такий самий річний виторг отримала JTI Україна – близько 41 млрд грн. За рік він зріс на 30%, а в першому кварталі 2026 року ще на 25%, до 10,3 млрд грн. JTI має фабрику у Кременчуці та понад 800 працівників.

У 2025 році компанія виготовила 9,5 млрд сигарет, із яких 2,8 млрд експортувала. Крім того, обсяг експорту фільтрів становив 3,4 млрд одиниць. У лютому 2026 року JTI Україна очолив Олександр Фаркош. Компанія також планує диверсифікувати складську і логістичну інфраструктуру та підготуватися до запровадження «еАкцизу».

П’яте місце посіла «Глобал Тобакко». У 2025 році виторг компанії зріс на 92% – до 23 млрд грн. Це найвищі темпи зростання серед учасників рейтингу.

До пов’язаної з компанією групи також входить алкогольний дистриб’ютор Samson. Половиною бізнесу прямо та опосередковано володіють Максим і Антон Сухомлини. У травні 2026 року новим співвласником «Глобал Тобакко» став колишній народний депутат і багаторічний бізнес-партнер Арсена Авакова Ігор Котвіцький. Він отримав 24,9% компанії.

Шостою стала «Мірана», виторг якої зріс на 52% – до 19 млрд грн. Компанія працює як дистриб’ютор і логістичний оператор та має 12 регіональних підрозділів. У першому кварталі 2026 року її виторг збільшився ще на 39% – до 4,8 млрд грн.

Сьоме місце посіла «Імперіал Брендс Юкрейн» із виторгом 19 млрд грн, що на 23% більше, ніж роком раніше. У 2025 році компанія інвестувала понад 300 млн грн у підготовку до впровадження системи «еАкциз». Із липня 2026 року вона працює через нову юридичну структуру.

На восьмому місці опинилася «Галичина-Табак», яка має зареєстровану філію у Львові. Її виторг у 2025 році становив 8 млрд грн, скоротившись на 70%. Це найбільше падіння серед усіх учасників рейтингу.

У першому кварталі 2026 року виторг компанії зменшився ще на 11% – до 1,95 млрд грн. Власником 80% «Галичина-Табак» та її директором є Олександр Бунчужний. До квітня 2026 року серед співвласників компанії були Максим та Антон Сухомлини, пов’язані також із «Глобал Тобакко». Згодом вони вийшли зі складу учасників. Серед нинішніх співвласників Forbes називає Юлію та Ігоря Аврамових.

Дев’яте місце посів торговий дім «Марвел», виторг якого скоротився на 13% – до 5 млрд грн. У першому кварталі 2026 року компанія отримала 1,2 млрд грн, що на 15% менше, ніж за аналогічний період торік.

Продукцію для торгового дому виготовляють «Марвел Інтернешнл Тобакко Груп» і колишня Винниківська тютюнова фабрика. Остання раніше належала депутату Львівської облради Григорію Козловському та бізнесмену Олександру Свіщову, а у 2025 році змінила назву на «Національний виробник».

Упродовж 2024–2025 років Бюро економічної безпеки проводило на фабриці обшуки у справах щодо можливої несплати акцизів і виготовлення продукції без акцизних марок. На підприємстві називали дії правоохоронців незаконними та заявляли про блокування роботи. Власник торгового дому «Марвел» Олексій Різник у 2020 році був підписантом Винниківської тютюнової фабрики, свідчать дані YouControl.

Замикає рейтинг одеський дистриб’ютор «Компкритіс» із виторгом 5 млрд грн. Компанію зареєстрували у 2024 році, а її основною власницею є Юлія Білоцька.

Українці стали менше споживати тютюнові вироби

Попри зростання виторгу компаній, кількість споживачів тютюнових і нікотинових виробів в Україні скорочується. У першому кварталі 2026 року їх вживали 30% українців віком від 18 до 65 років. Роком раніше цей показник становив 34,5%, свідчать дані Kantar.

Найпомітніше споживання скоротилося серед молоді віком від 18 до 24 років – із 28% до 18% за рік.

Найпоширенішою категорією залишаються класичні сигарети – їх обирають 76% споживачів. Електронними сигаретами та вейпами користуються майже 23%, системами нагрівання тютюну – 22%.

Єдиною категорією, частка якої зросла, стали нікотинові подушечки. За рік їхній показник збільшився з 4% до 4,8%.

Нелегальна продукція займає 18% ринку сигарет

Однією з головних проблем для легальних виробників залишається тіньовий ринок. У лютому 2026 року частка нелегальних сигарет становила 18%. Потенційні втрати державного бюджету від цього оцінюють у 28 млрд грн.

Ще складнішою є ситуація на ринку електронних сигарет. За даними Kantar, ознаки нелегальності має понад 93% такої продукції.

Рейтинг сформований на основі виторгу українських оптових юридичних осіб у 2025 році. До нього включили виробників тютюнових і нікотинових виробів, а також компанії, для яких їхня дистрибуція є основним напрямом роботи.