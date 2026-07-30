У четвер вранці, 30 липня, Росія атакувала Львів крилатими ракетами. Пошкодження зафіксували на вул. Патона та Виговського. Внаслідок атаки постраждали понад 30 львів’ян. ZAXID.NET побував на місці події і поспілкувався із постраждалими.

Ранок у мешканців вул. Патона розпочався із гучних вибухів.

У Володимира дрібні різані рани (фото ZAXID.NET)

«О 04:40 мене накрила вибухова хвиля, я був в кімнаті. Накрився ковдрою. Мене це трохи врятувало від тієї хвилі. В мене легкі порізи. Потім мені вже швидка надала допомогу. Дружина в мене теж незряча. Нам важко було зорієнтуватися. Ми спустилися вниз і сусіди допомогли пройти до сусіднього будинку, до під'їзду. В квартирі повністю нема скла, стіни не знаю в якому стані, бо ми незрячі», – розповідає мешканець будинку на вул. Патона, 25 Володимир.

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Під час вибуху Юлія накрила собою доньку (фото ZAXID.NET)

«Я почула повітряну тривогу, встала, побачила, що летить на Тернопіль, збудила дитину, ми одягнулися. В мене ще сусідка старша є, але я вже не встигла до неї подзвонити. Якщо я до неї подзвонила б, то ракета застала б мене тут. Вже в дорозі я побачила, що ракеті до Львова три хвилини. Ми почали бігти, добігли до сходів, стався вибух, ми лягли, я накрила дитину. Почула, що скло летить, але я не дивилася, не оберталася. Я взяла дитину і ми побігли в підвал. Ми забігли в підвал, стався другий вибух», – розповідає мешканка будинку на вул. Патона Юлія.

Божена прокинулася від атаки (фото ZAXID.NET)

«У момент прильоту я спала. Я вже звикла до того всього. Не спускалася, хрестилася. Дуже гучно було. В мене в квартирі все ціле», – розповіла журналістам Божена.

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В будинку під номером 25 внаслідок російської атаки зруйновані верхні поверхи. Територію довкола обгородили, з міркувань безпеки людей близько не пропускають. На місці працюють рятувальники, вони намагаються якомога швидше вивільнити людей з-під завалів. Поруч чергують медики, вони оперативно надають постраждалим медичну допомогу.

Усі фото ZAXID.NET

Деякі квартири знищені вщент.

«У нас квартира на другому поверсі, квартири немає. Батько лежачий, без ноги лежить, не може вийти», – розповідають мешканці будинку на вул. Патона, 25.

Пошкоджень зазнали і сусідні будинки – у них в основному вибиті вікна. Люди прибирають розбите скло. Пошкоджені й автомобілі, деякі знищені повністю. Їх з місця атаки евакуюють.

У квартирі пані Антоніни вибило всі вікна (фото ZAXID.NET)

«У мене квартира на першому поверсі, вікна всі побиті, з обох сторін. Я думала, що вікна повибивало лише з однієї сторони, але виявилося, що з двох», – говорить Антоніна.

До ліквідації наслідків атаки місто залучило комунальників.

«Нас одразу викликають. Ми виконуємо те, що нам говорять. Масштаби великі – в одному місці, другому. Шкода людей, машин, майна», – каже комунальник ЛКП «Сигнівка» Петро.

Двірників також залучають до ліквідації наслідків атаки (фото ZAXID.NET)

За деякий час майданчик навпроти будинку на вул. Патона, 25 перетворився на пункт допомоги мешканцям. Там розгорнули свої намети благодійники, яки пропонують людям допомогу, чай, каву, перекус. Також запрацював виїзний ЦНАП, де мешканці можуть оформити документи на отримання компенсації за пошкоджене майно.

Нагадаємо у ніч на четвер, 30 липня, Росія атакувала Львів крилатими ракетами. Над ранок у місті пролунала серія вибухів. Унаслідок атаки горіли житлові будинки на вул. Патона та Виговського. Пошкоджені понад 20 будинків. Постраждали понад 30 людей, ще двоє вважаються зниклими.