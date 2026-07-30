Будівництво на об'єкті роками не проводиться

У четвер, 30 липня, на засіданні сесії Львівської міськради депутати закликали з’ясувати ситуацію з багаторічним недобудом на вул. Шевченка, 3а на розі з вул. Князя Ярослава Мудрого, де мав постати Центр польської культури.

Депутат від «Голосу» Тарас Репицький оприлюднив депутатське звернення заступнику міського голови з питань містобудування Любомиру Зубачу щодо стану довгобуду за адресою вул. Шевченка, 3а.

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«З 2013 року Львівська міськрада ухвалила рішення про передачу цієї земельної ділянки в довготермінове користування на 49 років для будівництва Центру польської культури. Пройшло вже 13 років. На вул. Шевченка, 3а немає ніяких зрушень, тривають маніпуляції про те, що хтось когось надурив. Польська сторона в своїй риториці вказує, що це зробили українські компанії або говорить, що не має фінансування», – заявив Тарас Репицький.

На його думку, ця будівля виглядає «як пам’ятник польській корупції», тому врешті слід з цим розібратися.

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Мер Андрій Садовий дав доручення заступнику організувати робочий виїзд на цю локацію, запросивши всіх причетних. «Цей недобуд вже стоїть роками. Виникає дуже багато запитань, у першу чергу з боку мешканців», – зазначив мер.

Нагадаємо, будівництво Центру польської культури і європейського діалогу у Львові почалося наприкінці 2015 року та мало бути завершене до осені 2018 року – до 100-ї річниці відновлення незалежності Польщі. Але ці плани не були втілені, об’єкт перетворився на довгобуд, жодні роботи там не проводяться.